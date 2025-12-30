İsrail’den Trump’a "af" yalanlaması: "Böyle bir görüşme olmadı!"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-A-Lago’da Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında sarf ettiği "Af yolda, Cumhurbaşkanı (Herzog) bana bunu bizzat söyledi" sözleri, İsrail cephesinde karşılık bulmadı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Trump’ın iddiasını dakikalar içinde çürüten bir açıklama yayımladı.

"GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

İsrail Cumhurbaşkanlığı, Trump’ın iddia ettiğinin aksine, af talebi sunulduğundan bu yana iki lider arasında herhangi bir temas kurulmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Herzog ile Başkan Trump arasında, af talebi sunulduktan sonra hiçbir görüşme gerçekleşmemiştir. Birkaç hafta önce sadece Trump’ın bir temsilcisiyle teknik bir bilgilendirme yapılmış ve kendisine sürecin yasal prosedürler çerçevesinde ilerlediği iletilmiştir."

PROSEDÜR VURGUSU: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İsrail yasalarına göre bir cumhurbaşkanının af yetkisini kullanabilmesi için belirli hukuki aşamaların tamamlanması ve genellikle sanığın suçunu kabul etmesi gerekiyor. Herzog’un ofisi, Trump’ın temsilcisine de tıpkı İsrail kamuoyuna söylendiği gibi; kararın dış baskılarla değil, Adalet Bakanlığı ve hukuk danışmanlarının görüşleri doğrultusunda verileceğinin söylendiğini kaydetti.

Netanyahu, 6 yıldır süren yolsuzluk davaları için Kasım ayı sonunda resmen af başvurusunda bulunmuştu. Trump’ın bu sürece "bir kahramana af verilmeli" diyerek dahil olması, İsrail içinde yargı bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.