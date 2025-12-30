  • İSTANBUL
Sağlık Ağır vakalarda kalp ritim bozuklukları, beyin hasarı ve hayati risk ortaya çıkıyor. Nargile öldürüyor
Yeniakit Publisher
Uzm. Dr. Onur Zorbozan, “Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nargile, akciğer kanserine neden olduğu bilinen çok sayıda toksik madde içeriyor. Özellikle de kapalı alanlarda içilen nargile, ciddi karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olabiliyor. Ağır vakalarda kalp ritim bozuklukları, beyin hasarı ve hayati risk ortaya çıkabilir" dedi.

Medicana Ataköy Hastanesi Acil Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Onur Zorbozan, nargile sebepli zehirlenmeler hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Zorbozan, “Genellikle akciğer sağlığına verdiği zararla ilişkilendirilen nargile, ayrıca zehirlenme nedeni de olabiliyor. Nargilede kullanılan kömür, sigaraya kıyasla çok daha fazla karbonmonoksit üretir. Özellikle yetersiz havalandırılan ev ortamlarında, kısa sürede tehlikeli düzeylere ulaşan CO (karbonmonoksit) gazı, fark edilmeden solunur ve zehirlenmeye neden olur" diye konuştu.

‘AĞIR VAKALARDA BEYİN HASARI GÖRÜLEBİLİR’

Karbon monoksitin renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu için kişilerin maruz kaldıklarını çoğu zaman anlayamadıklarını söyleyen Uzm. Dr. Zorbozan, "Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir. Ağır vakalarda kalp ritim bozuklukları, beyin hasarı ve hayati risk ortaya çıkabilir" dedi.

‘KAPALI ALANDA İÇİLMESİ TEHLİKELİ OLABİLİR’

Bu tür zehirlenme vakalarında bazı hastaların hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyacı olabileceğine değinen Uzm. Dr. Zorbozan, "Maruziyeti daha fazla olan ve kanda karbonmonoksit düzeyi daha yüksek olan veya sinir sistemi, kardiyovasküler sistemin etkilendiği daha ağır klinik durumda olan bazı hastaların ileri merkezlere sevk edilmesinin nedeni, yüksek basınçlı oksijen solunumunu sağlayan cihaz ve donanıma sahip merkezlerde uygulanan hiperbarik oksijen tedavisi ihtiyacıdır. Bu tedavi, kanda bağlanan karbon monoksitin daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlar ve kalıcı hasar riskini azaltır.

Toplumda ‘evde nargile daha güvenlidir’ algısı kesinlikle yanlıştır. Kapalı alanlarda nargile içilmesi, soba veya mangal dumanına maruz kalmak kadar tehlikelidir. Bu olay, nargilenin masum bir alışkanlık değil, uygun koşullar sağlanmadığında hayati tehlike oluşturabilen bir risk olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Öztürk

Bu NARGİLE BELASINDAN esas kurtulması gereken İSLAMİ KESİMDİR. Resmen zehirleniyoruz. Bu konuda İSLAM ALİMLERİ BÜYÜK VEBAL ALTINDADIR. Zehirleniyoruz. Sigara da aynı. ZEHİRLİYORLAR BİZİ. Halen sigara NAS MI değil mi tartışması içerisinde İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VEREN SİGARA ya HARAM diyemiyorlar. Ayette Alkol için faydasından çok zararı vardır DENMİYOR MU? Sigaranın zararı ALKOL den de daha fazla. HALEN BİR OLUPTA EMPERYALİST SÖMÜRGECİLERİN MÜSLÜMANLARIN BSŞINA BELA ETTİĞİ NARGİLE VE TÜTÜN İÇECEKLERİNDEN KURTULAMIYORUZ.
