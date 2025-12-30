Ağır vakalarda kalp ritim bozuklukları, beyin hasarı ve hayati risk ortaya çıkıyor. Nargile öldürüyor

Medicana Ataköy Hastanesi Acil Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Onur Zorbozan, nargile sebepli zehirlenmeler hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Zorbozan, “Genellikle akciğer sağlığına verdiği zararla ilişkilendirilen nargile, ayrıca zehirlenme nedeni de olabiliyor. Nargilede kullanılan kömür, sigaraya kıyasla çok daha fazla karbonmonoksit üretir. Özellikle yetersiz havalandırılan ev ortamlarında, kısa sürede tehlikeli düzeylere ulaşan CO (karbonmonoksit) gazı, fark edilmeden solunur ve zehirlenmeye neden olur" diye konuştu.

‘AĞIR VAKALARDA BEYİN HASARI GÖRÜLEBİLİR’

Karbon monoksitin renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu için kişilerin maruz kaldıklarını çoğu zaman anlayamadıklarını söyleyen Uzm. Dr. Zorbozan, "Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir. Ağır vakalarda kalp ritim bozuklukları, beyin hasarı ve hayati risk ortaya çıkabilir" dedi.

‘KAPALI ALANDA İÇİLMESİ TEHLİKELİ OLABİLİR’

Bu tür zehirlenme vakalarında bazı hastaların hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyacı olabileceğine değinen Uzm. Dr. Zorbozan, "Maruziyeti daha fazla olan ve kanda karbonmonoksit düzeyi daha yüksek olan veya sinir sistemi, kardiyovasküler sistemin etkilendiği daha ağır klinik durumda olan bazı hastaların ileri merkezlere sevk edilmesinin nedeni, yüksek basınçlı oksijen solunumunu sağlayan cihaz ve donanıma sahip merkezlerde uygulanan hiperbarik oksijen tedavisi ihtiyacıdır. Bu tedavi, kanda bağlanan karbon monoksitin daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlar ve kalıcı hasar riskini azaltır.

Toplumda ‘evde nargile daha güvenlidir’ algısı kesinlikle yanlıştır. Kapalı alanlarda nargile içilmesi, soba veya mangal dumanına maruz kalmak kadar tehlikelidir. Bu olay, nargilenin masum bir alışkanlık değil, uygun koşullar sağlanmadığında hayati tehlike oluşturabilen bir risk olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.