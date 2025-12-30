  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma
Gündem

HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma

Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 2,6 milyar avro değerindeki ihracat anlaşmasıyla Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, İspanya Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere tercih edildi. Program çerçevesinde TUSAŞ–AIRBUS ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında resmi sözleşme imzalandı.

TUSAŞ tesislerinde üretilecek uçakların teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar kademeli şekilde sürmesi planlanıyor. Toplam 30 adetlik HÜRJET paketini kapsayan program; ileri seviye muharip pilot eğitim mimarisi, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını da içeriyor.

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmanın Türk savunma sanayisi adına “tarihi bir ihracat başarısı” olduğunu vurgulayarak, “Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığımız seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır.” dedi.

 

Görgün, HÜRJET ile birlikte Türkiye’nin hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumunu pekiştirdiğini belirterek, “Savunma sanayii ihracatımız nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu başarıda emeği olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor!
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor!

Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: SİHA'lar milli mühimmatlarla güçleniyor!

Öğrencilerden yerli savunma sanayi için şarkı! İzleyenler hayran kaldı
Öğrencilerden yerli savunma sanayi için şarkı! İzleyenler hayran kaldı

Sosyal Medya

Öğrencilerden yerli savunma sanayi için şarkı! İzleyenler hayran kaldı

Varank’ın bu konuşması CHP’lileri hoplattı! Savunma sanayisini bir de böyle dinleyin
Varank’ın bu konuşması CHP’lileri hoplattı! Savunma sanayisini bir de böyle dinleyin

Gündem

Varank’ın bu konuşması CHP’lileri hoplattı! Savunma sanayisini bir de böyle dinleyin

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!
Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Gündem

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23