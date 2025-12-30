HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma

TUSAŞ tesislerinde üretilecek uçakların teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar kademeli şekilde sürmesi planlanıyor. Toplam 30 adetlik HÜRJET paketini kapsayan program; ileri seviye muharip pilot eğitim mimarisi, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemleri, bakım-idame altyapısı ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını da içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, anlaşmanın Türk savunma sanayisi adına “tarihi bir ihracat başarısı” olduğunu vurgulayarak, “Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığımız seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır.” dedi.

Görgün, HÜRJET ile birlikte Türkiye’nin hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumunu pekiştirdiğini belirterek, “Savunma sanayii ihracatımız nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu başarıda emeği olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.