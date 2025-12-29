ATM’den para gönderenler dikkat: Perşembe günü yeni sistem devreye giriyor

ATM kullanan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir bankacılık uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından alınan karar doğrultusunda, yüksek tutarlı para transferlerinde şeffaflığı artırmayı hedefleyen yeni sistem Perşembe günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yeni düzenlemeye göre, EFT, FAST ve havale işlemlerinde tutar 200 bin TL’yi aştığında göndericinin transferin nedenini açıkça belirtmesi zorunlu olacak. Uygulama yalnızca mobil ve internet bankacılığıyla sınırlı kalmayacak; ATM üzerinden yapılan işlemler de kapsama dahil edilecek. Böylece ATM’ye kart takarak yüksek tutarlı transfer yapmak isteyen herkes, işlem sırasında ek bir bilgilendirme ekranıyla karşılaşacak.

ATM ekranına uyarı geliyor, açıklama zorunlu olacak

Yeni sistemle birlikte ATM ekranlarında otomatik bir uyarı mesajı açılacak. Kullanıcıdan, gönderilen paranın hangi amaçla transfer edildiğine dair bir açıklama girmesi istenecek. Açıklama alanı boş bırakıldığında ya da yetersiz bilgi girildiğinde işlem tamamlanamayacak. Aynı kural mobil bankacılık ve internet bankacılığı işlemleri için de geçerli olacak.

Düzenlemeye göre açıklama kısmının en az 20 karakterden oluşması gerekiyor. Sistem, “borç”, “ödeme” gibi genel ve belirsiz ifadeleri kabul etmeyecek. Böylece yüksek tutarlı para hareketlerinin amacı daha net ve kayıt altına alınabilir hale gelecek.

Hazır başlıklar sunulacak

Yeni uygulamayla birlikte bankacılık sistemlerinde işlem amacı seçenekleri de standartlaştırılıyor. Kullanıcılara; gayrimenkul alımı, araç alımı, borç ödeme veya borç verme, bağış, sağlık gideri, danışmanlık ücreti gibi hazır başlıklar sunulacak. Bu başlıkların dışında bir işlem söz konusuysa, kullanıcıdan serbest metinle ayrıntılı açıklama yapması istenecek.

Yetkililer, düzenlemenin temel amacının yüksek tutarlı para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek olduğunu vurguluyor. Son dönemde dijital bankacılık kanalları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık vakaları, bu tür önlemlerin hızla hayata geçirilmesine neden oldu. Açıklama zorunluluğu sayesinde para transferlerinin kaynağı ve amacı daha net şekilde ayrıştırılabilecek.

Bankalar ise yeni sisteme uyum sağlamak için ATM ekranları, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı arayüzlerinde teknik güncellemelerini tamamlıyor. Perşembe gününden itibaren ATM’ye kart takan kullanıcılar, 200 bin TL’yi aşan işlemlerde yalnızca tutarı değil, transferin gerekçesini de sisteme girmek zorunda kalacak.