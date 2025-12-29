Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı

21 Şüpheli Hakim Karşısındaydı Savcılık ifadeleri tamamlanan 21 şüpheli, sabah saatlerinde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme, delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak Erden Timur dahil 19 kişinin tutuklanmasına karar verdi. TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları’nın da aralarında olduğu 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında Fatih Kulaksız'ın da olduğu 21 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Buğra Cem İmamoğulları ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlikçe, şüpheliler Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Bahattin Berke Demircan, Dogukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu ve Esat Bilayak tutuklandı.

Şüphelier Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt, Burak Söyleyen ve Emrah Günaydı hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Bahis ve Terörün Finansmanı Soruşturmanın sadece yasa dışı bahis ile sınırlı kalmadığı, paranın izinin "Terörün Finansmanı" bürosu tarafından takip edildiği öğrenildi. Savcılıkta savunma yapan Erden Timur’un ifadesinin detaylarında, finansal akışlar ve bahis organizasyonlarıyla bağlantı iddialarının sorulduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından, delil yetersizliği nedeniyle savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldığı bildirildi.

Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak bu davanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılarla genişleyip genişlemeyeceği ise merak konusu.

Erden Timur Kimdir?

Erden Timur (d. 16 Kasım 1981, Mersin) Türk avukat ve iş insanı. 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu..

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesininin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.