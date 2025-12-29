Avrupa’da milyonları ilgilendiren soru: Emeklilik yaşı artacak mı?

İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov’un Avrupa Birliği’ndeki altı ülkeyi kapsayan son anketi, emeklilik sistemlerine yönelik ciddi bir güven krizini gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların büyük bölümü, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkarken mevcut sistemin uzun vadede sürdürülemez olduğu görüşünde birleşti.

İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya’da katılımcıların yüzde 52 ila yüzde 61’i, ülkelerindeki emeklilik sisteminin halihazırda finansal açıdan sorunlu olduğunu ifade etti. Polonya’da bu oran yüzde 45 olurken, İngiltere’de emeklilik sistemini “karşılanamaz” bulanların oranı yüzde 32’de kaldı. Altı ülkenin tamamında ise katılımcıların çoğunluğu, bugün 30’lu ve 40’lı yaşlarda olanların emekliliğe ulaştığında sistemin ciddi bir krize gireceğini düşünüyor.

Emekliler daha iyimser, çalışanlar daha kaygılı

Araştırma, emekliler ile çalışanlar arasındaki algı farkını da ortaya koydu. İngiltere’de emeklilerin yüzde 62’si devlet emekli maaşının sürdürülebilir olduğunu düşünürken, emekli olmayanlarda bu oran yalnızca yüzde 27’de kaldı.

Buna karşın maaşların yetersizliği konusunda görüşler büyük ölçüde örtüşüyor. Tüm ülkelerde katılımcıların yüzde 53 ila yüzde 83’ü emeklilere ödenen maaşların düşük olduğunu belirtirken, emeklilerin yüzde 72 ila yüzde 88’i geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

İtalya’da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Ülkede çalışanların yüzde 72’si, gelecekte rahat bir emeklilik hayatına sahip olamayacağını düşünüyor. Almanya ve İngiltere’de ise bu oran yüzde 57 seviyesinde ölçüldü.

Reformlara sert tepki: Yaş artışı ve maaş kesintisi reddediliyor

Anket sonuçları, emeklilik sistemini rahatlatmayı hedefleyen reformlara karşı güçlü bir toplumsal direnç olduğunu da gösterdi. Altı ülkenin tamamında emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışanlardan daha fazla vergi alınması, çocukların emekli ebeveynlerine maddi destek sağlaması ve emekli maaşlarının düşürülmesi gibi önerilere büyük ölçüde karşı çıkıldı.

Fransa’da katılımcıların yüzde 47’si, Almanya’da ise yüzde 65’i emeklilik yaşının mevcut seviyenin üzerine çıkarılmasına karşı olduğunu belirtti. Emeklilik yaşının 60 olması gerektiğini savunanların oranı İngiltere’de yüzde 20, Polonya’da yüzde 38 olarak ölçüldü. Fransa’da katılımcıların yüzde 22’si ise askıya alınan reformun ardından emeklilik yaşının 62’de kalması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, emekli maaşlarının azaltılmasına karşı çıkanların oranı Almanya’da yüzde 81’e, İtalya’da yüzde 61’e ulaştı. Çalışma çağındaki bireylerin özel ya da işyeri emeklilik sistemlerine zorunlu katkı yapması önerisine ise sınırlı destek verildi. Bu fikri İngiltere’de katılımcıların yüzde 57’si desteklerken, Almanya’da yüzde 49, Fransa’da ise yüzde 41 olumlu yaklaştı.