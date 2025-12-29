Yeni yılın ilk sabahında İsrail’e Galata tokadı! Yüzbinler Gazze için kıyamda

Batı’nın kokuşmuş kültürünün bir parçası olan yılbaşı eğlencelerine inat, Müslüman Türk milleti yeni yılın ilk gününe seher vaktinde dua ve direnişle başlayacak. Yılbaşı gecesinin sahte parıltılarına kapılmak yerine Gazze’de bir lokma ekmeğe muhtaç bırakılan yavruların sesi olmayı seçen yüz binler, Galata Köprüsü’nde Siyonizm’e karşı "dur" diyecek.

"DÜNYA BU TABLOYLA UYANMALI"

Organizasyonun detaylarını açıklayan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, hedeflerinin dünyaya büyük bir mesaj vermek olduğunu vurguladı. Beşinci, "Biz istiyoruz ki dünya bu tabloyla uyansın. Çocuklar ölürken, bebekler katledilirken kimse hiçbir şey yokmuş gibi yeni yıla giremez. Bu sadece İslami değil, en başta insani bir haysiyet meselesidir" dedi. 21. yüzyılda devam eden bu barbarlığa karşı sessiz kalmanın suça ortak olmak olduğunu belirten Beşinci, Galata Köprüsü’nün bir adalet kürsüsü olacağını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DÖRT DEVİNDEN ANLAMLI DESTEK

Bu kutlu yürüyüşe sadece STK’lar değil, spor dünyası da kayıtsız kalmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi spor kulüplerinin de bu "insanlık ittifakına" dahil olması büyük takdir topladı. Siyasetin, ideolojilerin ve günlük çekişmelerin ötesinde; Gazze’de bir çadırın altında beş kişi yorgan beklerken, bir tencere çorbaya muhtaç edilen mazlumların ahı, İstanbul semalarında yankılanacak.

SİYONİST KUKLALARA TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Batı’nın kuklası haline gelmiş liderlerin Gazze’deki soykırıma göz yumduğuna dikkat çeken tertip komitesi, Filistin davasının sahipsiz olmadığını bir kez daha hatırlatacak. 1 Ocak sabahı gerçekleşecek olan bu dev organizasyon, sadece bir yürüyüş değil; zalime nefret, mazluma sevda olan büyük bir kıyamın simgesi olacak.