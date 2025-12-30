Putin’den Zaporijya talimatı: Saldırılar sürecek, tümüyle özgürleştirilmeli!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği video konferans toplantısında Ukrayna sahasındaki son durumu değerlendirdi. Rus ordusunun ilerleyişinden memnuniyet duyan Putin, savaşın gidişatına dair sert mesajlar verdi.

ZAPORİJYA İÇİN TAARRUZ EMRİ

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde yıllardır savunma hattı kurduğunu bildiklerini belirten Putin, bu zorluğa rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı. Bölgenin tamamen Rus kontrolüne geçmesi gerektiğini söyleyen Putin, şu talimatı verdi:

"Düşmanın yıllardır orada savunma hazırlığı yaptığının farkındayız. Zaporijya’nın tümüyle özgürleştirilmesi için kısa süre içinde Doğu grubu ile ortaklaşa saldırıya devam etmek gerekiyor."

2026 PLANI: GÜVENLİK ŞERİDİ GENİŞLEYECEK

Putin, Rusya topraklarına yönelik saldırıları engellemek amacıyla oluşturulan "güvenlik şeridi" stratejisinin kararlılıkla süreceğini belirtti. Bu görevin 2026 yılında da temel öncelik olduğunu kaydeden Rus lider, Ukrayna ordusunun tüm savaş hattı boyunca geri çekilmeye zorlandığını iddia etti.

Toplantıda askeri yetkililer; Rus birliklerinin Severskiy Donets nehri hattı, Donetsk’teki Konstantinovka, Sumi ve Slavyansk bölgelerinde ilerleme kaydettiği bilgisini Putin ile paylaştı. Bu raporlar, Rusya'nın kış aylarında saldırı dozajını artıracağının sinyali olarak değerlendiriliyor.