  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Yunan bakandan skandal "Eurovision" savunması: İsrail dostumuz, mahkemeler önemsiz!
Dünya

Yunan bakandan skandal "Eurovision" savunması: İsrail dostumuz, mahkemeler önemsiz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yunan bakandan skandal "Eurovision" savunması: İsrail dostumuz, mahkemeler önemsiz!

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, İsrail'in katılımı nedeniyle 2026 Eurovision’dan çekilmeyen Yunanistan'a yönelik tepkilere küstah bir yanıt verdi. Uluslararası mahkemelerin soykırım uyarılarını "solcu yapıların işi" diyerek hiçe sayan Georgiadis, "İsrail müttefikimiz, destekliyoruz" dedi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme çağrısı yapanları hedef aldı. X hesabı üzerinden açıklama yapan Georgiadis, çekilme kararı alan ülkeleri "ideolojik sol hegemonya" altında olmakla suçladı.

"ULUSLARARASI MAHKEMELER ÖNEMSİZ"

Georgiadis’in paylaşımına bir kullanıcının, Uluslararası Adalet Divanı’nın "ikna edici soykırım delilleri" kararı ve Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarını hatırlatması üzerine Yunan bakan skandal bir çıkış yaptı. Bakan, dünyayı ayağa kaldıran bu kararların "sol görüşün hakim olduğu alakasız yapılar" tarafından alındığını savunarak, "Kimse bunlara hiçbir önem vermemeli" dedi.

Georgiadis, Yunanistan’ın İsrail ile olan bağını ise şu sözlerle itiraf etti:

"Hem Eurovision'da kalıyoruz hem de İsrail’i destekliyoruz zira İsrail dostumuz ve müttefikimizdir."

KABİNEDEN SKANDAL DESTEK

Tartışmaya katılan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris de Georgiadis’in yanına durarak uluslararası örgütleri hedef aldı. Plevris, Avrupa ve uluslararası mahkemelerin sol ideolojinin esiri olduğunu iddia ederek, bu kurumların teröristlerin kurbanlarına değil, "faillere" karşı hassas davrandığını öne sürdü.

MUHALEFETTEN "AŞIRI SAĞ" TEPKİSİ

Yunanistan’daki sol muhalefet (SYRIZA ve PASOK), bakanların bu açıklamalarını "aşırı sağ strateji" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamalarda, hükümetin uluslararası hukuku ve mahkemeleri hiçe sayan bu tutumunun Yunanistan’ın uluslararası itibarını zedelediği ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

2026 Eurovision için İspanya, Hollanda ve İrlanda gibi ülkeler İsrail'in katılımı nedeniyle çekilme kararı almışken, Atina yönetiminin bu "sadakat" çıkışı Atina sokaklarında da büyük tepki topladı.

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu
Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

Dünya

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası "Biz de yokuz!’
İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası “Biz de yokuz!’

Gündem

İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası “Biz de yokuz!’

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?
Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Gündem

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Teröristanın Eurovision'dan atılması için 600 bin imza toplandı
Teröristanın Eurovision'dan atılması için 600 bin imza toplandı

Dünya

Teröristanın Eurovision'dan atılması için 600 bin imza toplandı

Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak
Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak

Dünya

Doğu Akdeniz’de üçlü savunma hattı: İsrail, Yunanistan ve GKRY’den stratejik ittifak

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları
Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Dünya

Yunanistan, GKRY ve İsrail ile askeri anlaşmalar imzaladı! 'Üçlü şer ittifakı'nın çabaları

Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı
Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı

Dünya

Dr. Matthews "Miçotakis uluslararası hukukun ihlaline ortak oluyor" Yunanistan suç ortağı

Yunanistan tatili dehşetle bitti! Ülkesine gönderilen İngiliz turistin organlarının çalındığı ortaya çıktı
Yunanistan tatili dehşetle bitti! Ülkesine gönderilen İngiliz turistin organlarının çalındığı ortaya çıktı

Gündem

Yunanistan tatili dehşetle bitti! Ülkesine gönderilen İngiliz turistin organlarının çalındığı ortaya çıktı

Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı
Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

Gündem

Yunanistan, İtalya ve Fransa Netanyahu için uluslararası hukuku hiçe saydı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23