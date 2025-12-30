Yunan bakandan skandal "Eurovision" savunması: İsrail dostumuz, mahkemeler önemsiz!

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekilme çağrısı yapanları hedef aldı. X hesabı üzerinden açıklama yapan Georgiadis, çekilme kararı alan ülkeleri "ideolojik sol hegemonya" altında olmakla suçladı.

"ULUSLARARASI MAHKEMELER ÖNEMSİZ"

Georgiadis’in paylaşımına bir kullanıcının, Uluslararası Adalet Divanı’nın "ikna edici soykırım delilleri" kararı ve Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarını hatırlatması üzerine Yunan bakan skandal bir çıkış yaptı. Bakan, dünyayı ayağa kaldıran bu kararların "sol görüşün hakim olduğu alakasız yapılar" tarafından alındığını savunarak, "Kimse bunlara hiçbir önem vermemeli" dedi.

Georgiadis, Yunanistan’ın İsrail ile olan bağını ise şu sözlerle itiraf etti:

"Hem Eurovision'da kalıyoruz hem de İsrail’i destekliyoruz zira İsrail dostumuz ve müttefikimizdir."

KABİNEDEN SKANDAL DESTEK

Tartışmaya katılan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris de Georgiadis’in yanına durarak uluslararası örgütleri hedef aldı. Plevris, Avrupa ve uluslararası mahkemelerin sol ideolojinin esiri olduğunu iddia ederek, bu kurumların teröristlerin kurbanlarına değil, "faillere" karşı hassas davrandığını öne sürdü.

MUHALEFETTEN "AŞIRI SAĞ" TEPKİSİ

Yunanistan’daki sol muhalefet (SYRIZA ve PASOK), bakanların bu açıklamalarını "aşırı sağ strateji" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamalarda, hükümetin uluslararası hukuku ve mahkemeleri hiçe sayan bu tutumunun Yunanistan’ın uluslararası itibarını zedelediği ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

2026 Eurovision için İspanya, Hollanda ve İrlanda gibi ülkeler İsrail'in katılımı nedeniyle çekilme kararı almışken, Atina yönetiminin bu "sadakat" çıkışı Atina sokaklarında da büyük tepki topladı.