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Kadın - Aile Yeşil mercimekli börek tarifi | Yeşil mercimekli milföy börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yeşil mercimekli börek tarifi | Yeşil mercimekli milföy börek nasıl yapılır?

Mercimekli kolay börek tarifi | Şifa deposu olduğu kadar leziz bir bakliyat olan yeşil mercimek ile şahane börekler hazırlayabilirsiniz. Peki, yeliş mercimekli börek nasıl yapılır? Kolay milföy börek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-07 18:45:00 -
Yeşil mercimekli börek tarifi | Yeşil mercimekli milföy börek nasıl yapılır?

Yeşil mercimek ile leziz börekler hazırlamanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan birkaç yaprak milföy ve yeşil mercimek…

Yeşil mercimekli börek tarifi

Malzemeler:

  • 10 adet milföy hamuru
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Sıvıyağ
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

Üzeri için:

  • Susam
  • 1 adet yumurta sarısı

Yeşil mercimekli milföy börek nasıl yapılır?

Öncelikle yeliş mercimeği iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan mercimeğin suyunu süzün.

Soğanı doğrayın ve az yağda soteleyin.

Soğanın üzerine salçayı ve baharatları ekleyin.

Son olarak mercimeği ekleyip ocağın altını kapatın.

Buzluktan milföy hamurlarını çıkarın ve yumuşamaya bırakın.

Milföylerin içine harçtan yerleştirin ve böreği arzu ettiğiniz gibi kapatın.

Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.

Böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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