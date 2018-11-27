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Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yeşil mercimek köftesi tarifini sizler için derledik, afiyet olsun...

27 Kasım 2018 Salı 16:20
Yeşil mercimek köftesi nasıl yapılır?


5-6 kişilik için malzemeler:

2 su bardağı yeşil mercimek

Yeteri kadar su

1 su bardağı köftelik bulgur

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2 diş dövülmüş sarmısak

Tuz, pulbiber, karabiber

Kırmızı eti fazla tüketmesi zararlı olanlar için yeşil mercimek çok faydalıdır. Kırmızı etin yararı kadar yeşil mercimeğin faydası var.. Yemeğini sık sık yapın. Gelelim yeşil mercimek köftesini hazırlamaya:

Yeşil mercimeği ayıklayın ve bir gece suda bekletin. Bekletmeye zamanınız yoksa, yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Siyah suyu çıkınca süzün ve yeniden temiz su ile haşlamaya devam edin. İyice yumuşayınca içine bulguru ilave edin, biraz karıştırın ve ocağı kapatın. Ağzı kapalı olarak 15 dk kadar dinlendirin.

Taze soğan, maydanoz, dereotunu yıkayıp, temizleyin ve ince ince doğrayın. Bulgur ve mercimek karışımını derin bir kaseye boşaltın. Yeşillikleri, sarımsağı ve baharatları ilave ettikten sonra yoğurup parçalar kopararak şekil verip hafif yağlı teflon tavada kızartın..

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:20
  1. yeşil mercimek köftesi

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