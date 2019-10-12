Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? Her gün yeşil mercimek yenir mi?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte baklagiller daha sık sofralarda yer almaya başladı. En sık tercih edilen baklagillerden biri de yeşil mercimektir. Peki, yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?

Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?

Mercimek antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle birçok kanser türüne karşı iyi bir koruyucudur.

Yapılan bir deneyde her gün 60 gram yeşil mercimek tüketenlerin kötü kolesterollerinin düzeldiği saptanmıştır. Kilo vermeyi hızlandıran mercimek aynı zamanda tam bir kalp dostudur.

Yüksek miktarda protein içeren yeşil mercimek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Magnezyum yönünden zengin olan yeşil mercimek böbrek sağlığını korur.

Düzenli olarak yeşil mercimek tüketerek Alzheimer riskini bir hayli azaltır.

Her gün yeşil mercimek yenir mi?

Sağlıklı bir beden için haftada iki kez yeşil mercimek tüketebilirsiniz.