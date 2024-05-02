Yeşil mercimeği kaynattığınız suyu dökmeyin! Dertleri bitirdi: Bakın faydası neymiş... İlk kez duyacaksınız

Birçok kişi yeşil mercimeği kaynattıktan sonra suyunu döker, süzgeçten geçirir. Ancak bu uygulama mercimekte bulunan bazı faydaların yok olmasına neden olabilir. Mercimeğin içerdiği vitaminler ve mineraller büyük oranda kaybolur.

Yeşil mercimeğin kaynatma suyu sanılanın aksine lezzetlidir. Besleyici suyun gazlı olduğuna inanılır. Ancak ilk suyu gaz yapmıyor, farklı yemeklerde de kullanım sağlıyor. Bu suyu dökmek yerine vitaminlerden faydalanabilmek için çay gibi içmeyi deneyin.

Özellikle çorba yaparken mercimek suyundan faydalanabilirsiniz. Sebzeli mercimek çorbası yaparken sebzeleri pişirmek için mercimek suyunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde çorbanız daha yoğun bir lezzete sahip olur.

Mercimek suyu, sos ve güveç yemeklerinin daha lezzetli olmasını sağlayabilir. Yemeğe hafif bir baklagil aroması katmanın yanı sıra, içindeki mineraller sayesinde daha besleyici hale getirilebilir.

Makarnayı veya pilavı pişirirken herkes su kullanır. Ancak mercimek suyu, bu yemeklere ekstra besin ve lezzet katabilir. Pilav yaparken su yerine mercimek suyunu kullanarak hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir pilav elde edebilirsiniz.

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Evinizde hazırladığınız sağlıklı içeceklerin içerisine fayda katabilmek için mercimek suyunu ilave edebilirsiniz. Tadı, sebzeli veya meyveli karışımlara uyum sağlayacaktır. Mercimek suyunu ıspanak, muz ve biraz yoğurt ile karıştırarak hem sağlıklı hem de besleyici bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Nasıl saklanır?

Mercimeği pişirdikten hemen sonra suyunu oda sıcaklığında soğutmanız gerekir. Bu suyu süzgeçten geçirerek köpük, nişasta kalıntılarını ayırabilirsiniz. Hava geçirmez bir kabın içerisine dökerek 1 hafta boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Çok yönlü bir baklagil olan yeşil mercimek, sofraların vazgeçilmezidir. Genellikle her türlü alternatifte kullanılabiliyor. Bu besin, hem doyurucu hem de besleyici etkileriyle bilinir. Harika bir bitkisel protein kaynağı olan mercimek, et tüketimi yerine geçer.

Yeşil mercimeğin spor yapanlar, kaslarını güçlendirmek isteyenler ya da sağlıklı beslenmeye çalışanlar için oldukça tatmin edici bir oranı bulunuyor. Mercimeği çorba, salata ya da ana yemek olarak tüketmek, protein ihtiyacınızı karşılar.

Demir, vücudun enerji üretimi ve oksijen taşınması için büyük önem taşır. İçerisinde demir barındıran mercimek, demir alımınızı artırabilir ve buna bağlı olarak daha enerjik hissedebilirsiniz. Özellikle vejetaryen veya vegan bireyler için, bitkisel demir kaynakları gereklidir.

Yeşil mercimeğin düşük yağ içeriği onu herkesin aradığı 'o yiyecek' yapıyor. Düşük glisemik indekse sahip olması, kan şekerinizi ani dalgalanmalara neden olmadan dengede tutabilir. Böylece kalp ve damar hastalıkları riski azalır.

Mercimek suyu, beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışabilmesi için destekleyici bir görev üstlenir. Temel vitamin ve mineralleri düzgün bir şekilde alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda sindirim sistemi de etkili bir şekilde çalışacaktır.