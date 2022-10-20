Yeşil kırma zeytin en iyi nasıl yapılır? Evde zeytin yapmak isteyenler için püf noktaları, kırma zeytin tatlandırma

Yeşil zeytini en doğal haliyle eve hazırlayabilirsiniz. Üstelik oldukça da pratik. Kırma zeytin diğer zeytin çeşitlerine göre daha erken olgunlaşır. Zeytin, kahvaltıların vazgeçilmezi. Hazır almak yerine zeytini evde kendiniz de kurabilirsiniz. Lübnan'ın güneyi verimli zeytin ağaçlarıyla meşhur. En çok zeytin hasadı yapılan yerler arasında bu bölgeler başı çekiyor. Ege'nin enfes tadı ise sofralarda bir başka. Peki Kırma zeytin nasıl yapılır? İşte kırma zeytin tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Kırma-zeytin yapımı püf noktaları

Kırma zeytin yaparken, zeytinlerin çekirdeklerini kırmamaya özen gösterilmelidir. Kırılan zeytinlerin kararmaması için dışarıda fazla bekletilmemeli, hemen kaplara doldurulmalı ve üzerine su eklenmelidir. Kırma zeytin için normal musluk suyu kullanmalısınız.

Yeşil Kırma Zeytin Tarifi İçin Malzemeler

3 kg yeşil zeytin

2 su bardağı tuz

1-2 limon suyu

1 yemek kaşığı limon tuzu

2-3 yemek kaşığı sirke (Arzuya göre)

Su

Yeşil Kırma Zeytin Tarifi Nasıl Yapılır?

Zeytinleri kırıp 5 litrelik su şişesine koyuyoruz. 1 su bardağı tuz ekleyip üzerini suyla dolduruyoruz. 3-5 gün sonra suyunu değiştiriyoruz ve bu sefer 1 çay bardağı tuz ekliyoruz. Sonraki su değişimlerinde tuzu azaltarak ve çalkaladıktan sonra tuzunu kontrol ederek ekliyoruz. Tadına baktığınızda normal yüzlü bir su olacak. Bu yöntemle yapınca ekstra salamura suyu hazırlamaya da gerek kalmıyor. En son dilediğimiz tatlılığa gelince suyunu yemelik hazırlıyoruz. Tuzunu kontrol ediyoruz damak zevkinize göre tuz ekleyebilirsiniz 1_2 limon suyu ve 1 yemek kaşığı limon tuzu ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Sirke tadını seviyorsanız 1-2 kaşık sirke de ilave edebilirsiniz. 2-3 gün dinlendirdikten sonra tüketmeye hazır hale geliyor.

Yeşil zeytin en kolay nasıl tatlandırılır?

Kırılan zeytinler tercih edilen şişe ya da bidonlara doldurulur. Üzeri taşmayacak şekilde su ile doldurulur. Sonra kapağını kapatıp beklemeye alınır. Zeytinlerin suyu hergün değiştirilir. Bu işlem 10-15 gün kadar tekrarlanır. Burada ki amaç zeytinin acılığının gitmesini sağlamak. Daha sonra tatlanmış mı diye bakıp tuz ilave edin.

Edremit zeytini nasıl yapılır?

Ekim-Kasım aylarında Edremit yağlık cinsi zeytin yeşil iken toplanır. Eleme makinalarında boylanır, seçilir ve yıkanır. Kırma işlemi yapıldıktan sonra ağzı geniş zeytin tanklarına konur. Ağızlarına kadar içme suyu ile doldurulup kapakları kapatılır.

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Karbonatla siyah zeytin nasıl yapılır?

Karbonatla Zeytin Tatlandırma, Karbonatla siyah zeytin yapımı Siyah zeytin tatlandırma yollarından biridir. Üç kg kadar zeytini yüz gram karbonatın bulunduğu iki - üç litre suya alarak yapılır.

Dayanıklı yeşil zeytin Yapımı

Hazırladığınız zeytinleri büyük bir cam kavanoza veya pet şişeye doldurun. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 5 kg zeytine 1 çay bardağı kaya tuzu eklemektir. Kaya tuzu zeytinlerin uzun süre muhafaza edilmesini sağlar. Bu aşamada bir parça limon tuzu da ekleyebilirsiniz.

Yeşil zeytin kararmaması için ne yapmalı?



Yeşil Zeytinin Kararmaması İçin Ne Yapılır? Yeşil zeytinin kararmasının en önemli nedeni, hazırlama aşamasında yoğun oranda havaya maruz kalmasıdır. Bir kaba su doldurup, zeytinleri hiç bekletmeksizin suya bırakmak, ev kırması ya da ev süzmesi zeytinlerin kararmasına engel olur

Ağaçtan toplanan zeytin nasıl?



Ağaçtan elle toplama

Özellikle natürel sızma zeytinyağı üretmek isteyen üreticiler zeytini ağaçtan elle ve el tırmıkları ile toplatma yöntemini seçerler. Böylelikle bu şekilde toplanan zeytinlerin kabuğu yırtılmayacağı, dokusu zedelenmeyeceği ve ezilmeyeceği için bu zeytinden en kaliteli zeytinyağı elde edilir.

Külde siyah zeytin nasıl yapılır?

Bu küller bir kap ya da leğen içinde sıcak suyla harmanlıyor. Zeytinler bu külle iyice karıştırılıyor, külün zeytinle bütünleşmesi sağlanıyor. Zeytinler bu şekilde birkaç gün kül içinde bekliyor. Ardından zeytinler iyice yıkanıp tuzlu suyla dolu kavanozlara, şişelere dolduruluyor.

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