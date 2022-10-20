Vücuttaki iltihabı kurutarak bitiriyor! Bilinen en güçlü doğal antibiyotik “Altın bal” tarifi

Anti-enflamatuar ilaçlar, bağışıklık sistemimizden kaynaklanan vücuttaki aşırı iltihabı ortadan kaldırmak için kullanılır.

Reçeteli veya reçetesiz olarak satılan anti-enflamatuar ilaçlar sürekli kullanılmaları halinde vücudunuza zararları olabilir, çünkü bazı anti-enflamatuar bileşenleri uzun süre alındığında olumsuz etkilere neden olur. Ayrıca, ilaç şirketlerinin ilaçlarını her zaman daha güçlü hale getirmeleri için sürekli bir çabaları vardır, bu da yan etkilerinin her zamankinden daha uzun sürdüğü anlamına gelir.

Bununla birlikte, sadece sanayileşmiş anti-enflamatuarlara bağımlı olmaya gerek yoktur. Bazı bitkiler içerisinde Anti-enflamatuar etkilere sahip bileşenler bulunmaktadır ve bu bitkiler tüketildiklerinde doğal oldukları için olumsuz yan etkiler göstermezler.

Bu doğal anti-enflamatuarlar, ister solunum yolu ister idrar yolu enfeksiyonları olsun, yaygın enfeksiyonlara karşı kullanılabilirler. Organik bal ve zerdeçal karışımı temelde bu işlevi gören HARİKA bir bileşendir.

Bal ve zerdeçal karışımı, vücudumuzun immünolojik yanıtlarının artmasını destekleyen anti-enflamatuar özelliklere sahip geleneksel bir reçetedir.

Bu doğal antienflamatuar ile birlikte gelen tüm faydaları elde etmek için, bileşenlerin yüksek kalitede olması gerekir, bu nedenle organik içeriklerin kullanılması daha iyidir.

İşte bu doğal karışımın bu kadar etkili olmasının nedenleri:

Balın Faydaları Neler?

Bal, antioksidanlar ve temel vitaminler bakımından zengindir.

Rejeneratif özellikleri nedeniyle, arı balı serbest radikallerin hücrelerin olumsuz etkilerine karşı savaşır, dokuyu güçlendirir ve antikor sayısını arttırır.

Ayrıca, anti-enflamatuar etkisi ile hava yollarındaki mukusun azaltılmasına yardımcı olduğu için yaygın olarak bilinir.

Zerdeçal, çeşitli yemeklerin tadını lezzetlendiren ve görünümünü iyileştiren turuncu rengi nedeniyle çok ünlü bir baharattır.

Karakteristik rengi, güçlü bir anti-enflamatuar ve doğal ağrı kesici olan kurkumin’den gelir.

Kurkumin şunları yapabilir:

Dokumuzdaki iltihabı dengeler,

Zararlı patojenleri yok eder,

Enfeksiyonlara neden olan ajanlara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Biz buna esas olarak bal ve zerdeçaldan yapılan “altın bal” diyoruz. Kalıcı bir etki sağlamak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için birçok insan diyetlerine altın bal eklerler. Bununla birlikte altın bal enfeksiyonları tedavi etmek için periyodik olarak doğal bir anti-enflamatuar olarak da kullanılabilir.

“Altın Bal” Karışımı tarifi

100 gram organik bal (4 yemek kaşığı)

15 gram zerdeçal tozu (1 yemek kaşığı)

1 kapaklı cam kavanoz

1 tahta kaşık

“Altın Bal” Karışımının Nasıl Hazırlanır?

Organik balı zerdeçal tozu ile cam kavanozda homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Bileşenlerin konsantrasyonunu artırmak ve altın balınızın etkili olduğundan emin olmak için 1 gece ağzı kapalı olarak bekletin.

“Altın Bal” Karışımı Nasıl Tüketilmeli?

Her gün, tercihen sabahları kahvaltıdan önce bir kaşık altın bal tüketebilirsiniz. Altın balı doğrudan tüketebileceğiniz gibi yarım bardak ılık suda seyrelterek de içebilirsiniz. Enfeksiyonunuz varsa, günde 3 defaya kadar tüketmeniz önerilir.

Zerdeçalın doğal bir anti-enflamatuar olarak nasıl kullanılacağını öğrendiğinize göre, yaşam kalitenizi ve ailenizin sağlığını iyileştirmek için bu bileşenden mutlaka yararlanın.

Zerdeçalın Zararları ve Yan Etkileri

Demir Eksikliğine Neden Olur.

Kan Basıncını Düşürür.

Mide Sorunlarına Yol Açar.

Diyabet Riski Oluşturur.

Böbrek Taşı Riskini Artırır.

Alerjik Reaksiyonlara Sebep Olabilir.

Bulantı ve Kusmaya Neden Olur.

Ameliyatta Kanama Riskini Artırır.

Not: Safra kesesi taşı veya karaciğer problemleriniz varsa bu doğal anti-enflamatuarı tüketmeyin.

Zerdeçal bal, limon karışımı

Bal – zerdeçal karışımlı tedavimiz için tarifimiz şu şekilde:

1 çay kaşığı çekilmiş zerdeçal

Çeyrek bardak bal

2 damla limon yağı

Ballı zerdeçal tarifi nasıl yapılır?

Malzemeleri güzelce karıştırın ve oda sıcaklığında saklayın. Her kullanımdan önce karıştırın ve günde birkaç kez yarım çay kaşığı tüketmeye devam edin. Karışımın yarıya yakınını tükettiğinizde etkileri hissetmeye başlayacaksınız.

Karışım soğuduktan sonra içine balı ilave edin ve tekrar karıştırarak soğuduktan sonra için.