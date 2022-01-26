Yeşil kalkınma devrimi avantaja dönecek
Ankara Ticaret Odası'nın 30-31 Mart’ta gerçekleştireceği "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ni hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız paylaşımda bulunarak "Fırsatları avantaja çevireceğiz" dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara Ticaret Odasının 30-31 Mart’ta gerçekleştireceği "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ni hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ’ın işaret ettikleri “yeşil kalkınma devrimi” vizyonumuz ile önümüzdeki fırsatları tüm paydaşlarımızın özverili çalışmalarıyla avantaja çevireceğiz. EKO İklim – Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da” ifadelerini kullandı.