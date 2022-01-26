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Ekonomi Yeşil kalkınma devrimi avantaja dönecek
Ekonomi

Yeşil kalkınma devrimi avantaja dönecek

Ankara Ticaret Odası'nın 30-31 Mart’ta gerçekleştireceği "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ni hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız paylaşımda bulunarak "Fırsatları avantaja çevireceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:43:00 -
Yeşil kalkınma devrimi avantaja dönecek

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara Ticaret Odasının 30-31 Mart’ta gerçekleştireceği "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ni hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ’ın işaret ettikleri “yeşil kalkınma devrimi” vizyonumuz ile önümüzdeki fırsatları tüm paydaşlarımızın özverili çalışmalarıyla avantaja çevireceğiz. EKO İklim – Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da” ifadelerini kullandı.

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