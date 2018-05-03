Yeşil erik yemeniz için 11 sebep

Kişiye özel dengeli ve yeterli bir beslenme programına erik ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilir ve sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, eriğin faydaları hakkında bilgi verdi.

Yeşil erik C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besindir. En sevilen meyvelerden yeşil eriğin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

1.Yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyvedir. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcıdır.

2. Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

3. Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

4. Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

5. Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahiptir. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besindir.

6. Çözünebilir lif açısından zengin bir besindir. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcıdır.

7. Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

8. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

9. Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

10. Anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcıdır.

11. Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyvedir.

Eriği tuzla yemeyin

Sağlıklı ve dengeli bir beslenmede günde 2-3 porsiyon meyve tüketilmelidir. Bu meyvelerin mevsim meyvesi olması önemlidir. Bağırsak çalışmalarını düzenlemek, kilo vermeyi desteklemek, demir emilimini artırmak gibi yukarıda saydığımız etkilerinden faydalanmak için hazır mevsimi gelmişken günde 200 gram yeşil erik tüketilmelidir. 200 gr yeşil erik sadece 94 kaloridir. Tuz ile birlikte tüketimi vücutta ödem tutmasına neden olacağı için ve tuzun daha birçok zararı da olacağı için tuz ile birlikte tüketmeyin.

Kilo vermenize yardımcı olacak erikli kısır tarifi

Malzemeler:

500 gr kısırlık bulgur, 500 ml kaynar su, 2 diş sarımsak, 2 kaşık domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 demek maydanoz, 3-4 yaprak marul, 4-5 adet yeşil soğan, 1 tutam dereotu, 8-10 yaprak nane, 400 gr can erik, 2 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı nar ekşisi, 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı.

Yapılışı:

500 gr bulgur ile 500 ml kaynar suyu sarımsakları da ekleyerek demlenmeye bırakın. Maydanoz, marul, dereotu, yeşil soğan ve naneyi ince ince doğrayın. Eriğin çekirdeklerini çıkartıp ince şeritler halinde, tercihe göre daha iri parçalar halinde doğrayın.1 kase içerisinde salça, baharatlar ve yağı karıştırın. (Salça tadını ağır bulanlar, salçayı 1 çorba kaşığı yağ ile kavurup kullanabilirler.) Demlenmiş olan bulgura, önce kasede hazırlamış olduğunuz karışımı ekleyin ve bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın ve bulgurla özleştirin. En son yeşillikleriniz ve erikleri ekleyip harmanlayın. 4 çorba kaşığı kısır ve yanında ayran ile harika bir öğün planlayabilirsiniz.