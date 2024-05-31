Yeşil erik: O hastalıklara karşı direnişi ortaya çıktı! Meyvelerin yıldızı adını duyan markete koşuyor!

Hatta çok fazla çeşidi olan bir türdür. Erik içerisinde bulunduğu vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna birçok faydası da bulunmaktadır. Bağırsak sorunlarına, mide rahatsızlıklarına, bağışıklık sistemine, kas ve kemik yapısına, sindirim sistemine, kalp sağlığına, bakterilere, göz sağılığına, beyne ve daha birçok sorunun tedavisinde de kullanılır. Ancak şeker hastalarının fazla miktarda kullanmaması gereken bir meyvedir. İşte yeşil eriğin inanılmaz faydaları ise şöyledir…

Yeşil Eriğin Faydaları Nelerdir?

-Demir, bakır, magnezyum, kalsiyum gibi maddeler içerir.

-Yüksek miktarda A, K ve C vitaminlerini de içermektedir.

-Vücudun günlük potasyum ihtiyacının %17 sini karşılamaktadır.

-Ayrıca insan vücudunun ihtiyacı olan A vitamini de tek başına karşılamaktadır.

-Sağlıklı kan basıncını da sağlamaktadır.

-Eriğin içerisinde çözünür lifler bulunur bu lifler yiyeceklerin bağırsak yolundan daha iyi geçmesini sağlamaktadır.

-Tartarit asit içerdiği içinde bu da bağırsak dokusunda oluşan faydalı bakterileri besleyerek bağırsak faaliyetlerini iyileştirir.

-Ayrıca zararlı bakterileri ise sindirim yolu ile dışarı atmaktadır.

-Kalp sağlığını koruyucu özelliği de bulunmaktadır.

-Daha sağlığı kas ve kemik yapısı için yeşil erik tüketilmelidir.

-Hatta zengin bir antioksidan kaynağıdır.

-Virüs ve bakteri temelli olan hastalıklara karşı da korumaktadır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle beynin sağlıklı fonksiyonları için yeşil eriğin tüketilmesi gerekir.

-Unutkanlığın önlenmesine yardımcı olmaktadır.

-Kan akışını düzenleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Hafıza zayıflığının giderilmesi için çok çaba harcamaktadır.

-İçerisinde demir vitamini sayesinde demirin eksikliğinin oluşturduğu hastalıklara karşı da faydalıdır.

-Şeker hastaları fazla tüketmemelidir.

-Panik seviyesini düşürür.

-Kansere karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

-Göz sağlığı içinde faydalı bir besindir.

-Özellikle mide asidini dengelediği için mide oluşan yanmaya, ülsere ve reflü gibi hastalıkların iyileşmesini ve önlenmeyi sağlar.

-Sindirim sistemine çok faydalı bir besindir.

Yeşil erik hangi hastalığa iyi gelir?

Kalp sağlığını destekler. Yeşil erik, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebilir.

Kilo kontrolü sağlar.

Demir emilimini artırır.

Kan şekeri dengesini sağlar.

Kabızlığı önleyebilir.

Güçlü diş ve kemik yapısı için önemlidir.

Kırışıkların oluşmasını geciktirir.

Göz sağlığı için önemi büyük.

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