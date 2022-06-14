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Ekonomi Yeşil enerjide maliyet sistematik olarak düşüyor
Ekonomi

Yeşil enerjide maliyet sistematik olarak düşüyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemi Genel Müdürü Harry Boyd-Carpenter, düşük karbonlu enerji kaynaklarının maliyetlerinin fosil yakıtlara göre daha düşük olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:32:00 -
Yeşil enerjide maliyet sistematik olarak düşüyor

Boyd-Carpenter, “Fosil yakıt fiyatlarında iniş ve çıkışlarla dolu kısır bir döngü olmasına rağmen düşük karbon kaynakların bedellerinin zamanla düşmeye devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Boyd-Carpenter, “Yeşil projelere yatırım yapmak yüksek karbon ve oynaklıktan düşük karbon ve düşük oynaklığa geçiş yapmak anlamına geliyor. Neredeyse tüm yeşil yatırımlar bu tanıma uyuyor. Şu anda yeşil yatırımlar ve bu yatırımların finansmanı oldukça iyi seyrediyor. Yeşil kaynaklara yatırım yapmak ekonomik ve ticari açıdan da mantıklı” şeklinde konuştu. Boyd-Carpenter, maliyetlerin düşmesi halinde yatırımların artacağını ve enerji bağımlılığının azalacağını dile getirdi.

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