Yeşil enerjide maliyet sistematik olarak düşüyor

Boyd-Carpenter, “Fosil yakıt fiyatlarında iniş ve çıkışlarla dolu kısır bir döngü olmasına rağmen düşük karbon kaynakların bedellerinin zamanla düşmeye devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Boyd-Carpenter, “Yeşil projelere yatırım yapmak yüksek karbon ve oynaklıktan düşük karbon ve düşük oynaklığa geçiş yapmak anlamına geliyor. Neredeyse tüm yeşil yatırımlar bu tanıma uyuyor. Şu anda yeşil yatırımlar ve bu yatırımların finansmanı oldukça iyi seyrediyor. Yeşil kaynaklara yatırım yapmak ekonomik ve ticari açıdan da mantıklı” şeklinde konuştu. Boyd-Carpenter, maliyetlerin düşmesi halinde yatırımların artacağını ve enerji bağımlılığının azalacağını dile getirdi.