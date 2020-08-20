Yeşil Düşünce Derneği Genel Koordinatörü Turan: Kovid-19 temiz enerji için "sinyal" niteliğinde

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Yeşil Düşünce Derneği Genel Koordinatörü Sevil Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının temiz enerji ve ekolojik dengenin korunması noktasında "sinyal" niteliği taşıdığını belirterek, "Salgından sonraki dönemi inşa ederken benzer krizleri tekrar yaşamamak için halkın sağlığını temel alan sağlıklı toparlanma politikaları oluşturmak gerekir." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinin daha yeşil, daha adil ve doğa dostu politikalara öncelik sağlamak için fırsat sunduğunu ifade etti.

Bu kapsamda dönüşümün gerçekleşmesi için karar vericilerin, sağlıklı beslenme, yürüyüş, bisiklet kullanımı ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmesi gerektiğini belirten Turan, sıfır emisyonlu toplu taşımayla doğanın yenilenmesini sağlayan değişikliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Turan, sanayi ve santrallerde enerji üretimi, ulaşım için kullanılan fosil yakıtlar ile madencilik, endüstriyel tesisler ve evlerde ısınma amaçlı kullanılan fosil yakıtların, çevre kirliliğinin başlıca sebebi olduğunu söyledi.

Yeşil enerji kullanımının artırılması yönünde atılacak somut adımların bu soruna çözüm olacağını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un temiz ve adil enerji kullanımına geçiş, enerji yoksulluğu ve temiz havaya erişim konularına dikkati çekerek sürdürülebilir çözümler üretilmesini sağlayacağına ilişkin ortak bir görüş var. Koronavirüs salgını temiz enerjiye geçiş, ekolojik dengenin korunması ve insan sağlığının öncelenmesi için önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Salgından sonraki dönemi inşa ederken benzer krizleri tekrar yaşamamak için halkın sağlığını temel alan sağlıklı toparlanma politikaları oluşturmak gerekir."

- "Yenilenebilir enerji kooperatiflerine geri dönülmeli"

Turan, Türkiye'de yenilenebilir enerji kullanımı konusunda toplumun istekli olduğuna dikkati çekerek, "Son 6 yılda vatandaşlar tarafından kurulan 40'tan fazla yenilenebilir enerji kooperatifinin yanında yerel ve küçük girişimler bu ilginin göstergesi." dedi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji konusundaki algının, güneş enerjili su ısıtma sistemlerinden edinilen bilgi ve olumlu deneyimle oluştuğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Temiz enerjiye dönüşüm sürecinin hızla gerçekleşmesi için yenilenebilir enerji teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve 2019'da mevzuatta yapılan değişikle sonlandırılan yenilenebilir enerji kooperatiflerinin önünü açan yasal düzenlemelere geri dönülmesi önemli."