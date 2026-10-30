Yeşil dönüşümde tarihi iş birliği! Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank COP31 öncesinde dev güç birliğine imza atıyor!

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel ölçekte güç kazanan sıfır atık yaklaşımı, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra ekonomik kalkınma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi alanlarında da dönüşüme öncülük ediyor. Türkiye'nin uluslararası alanda öncü rol üstlendiği bu yaklaşım, iklim değişikliğiyle mücadelede somut uygulamaların ve çok paydaşlı iş birliklerinin önemini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve iklim alanındaki güçlü iradesi doğrultusunda Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen COP31 hazırlıkları da iklim hedeflerinin somut uygulamalarla desteklenmesini, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini ve farklı sektörlerin dönüşüm sürecine etkin biçimde katılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda; Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank, COP31 öncesinde sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen finansman çözümlerini gündeme taşıyan önemli bir buluşmada bir araya geliyor.

3 Kasım 2026 Salı günü, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek “COP31'e Doğru: VakıfBank Geleceğe Değer” Paneli ve Ürün Lansmanı, çevresel sorumluluk ile ekonomik kalkınmanın birlikte ele alınmasını, üretimden ticarete ve yatırımlara uzanan yeşil dönüşüm sürecinin farklı paydaşların katkısıyla değerlendirilmesini amaçlıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samed Ağırbaş, VakıfBank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'un konuşmacı olarak katılacağı Programda ayrıca VakıfBank'ın kalkınma odaklı değer bankacılığı yaklaşımı doğrultusunda geliştirdiği, sürdürülebilir kalkınmayı ve işletmelerin yeşil dönüşümünü desteklemeye yönelik yeni finansman çözümleri kamuoyuyla paylaşılacak.

COP31 Öncesinde Ortak Gündem: Sürdürülebilir Bir Gelecek

İklim değişikliği, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, atık yönetimi ve çevresel etkilerin azaltılması, günümüzde ekonomik ve toplumsal kalkınma politikalarının temel gündemleri arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Taraflar Konferansı'nın 31'incisi olan COP31'e yönelik hazırlık süreci, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin yanı sıra ulusal ve sektörel düzeyde atılacak adımların önemini de ortaya koyuyor.

Bu süreçte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması, yalnızca çevre politikalarının geliştirilmesine değil; finansman kaynaklarının doğru yönlendirilmesine, sanayide dönüşümün desteklenmesine, kaynak verimliliğinin artırılmasına ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine de bağlı bulunuyor.

Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank'ın bir araya geldiği etkinlik, çevresel sürdürülebilirlik ile finansal mekanizmalar arasındaki ilişkinin ele alınması bakımından önem taşıyor.

Sıfır Atık Yaklaşımı, Yeşil Dönüşümün Merkezinde

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olan sıfır atık yaklaşımı, kaynakların verimli kullanılmasını, atık oluşumunun önlenmesini, yeniden kullanımın teşvik edilmesini ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını esas alıyor.

Sıfır atık anlayışı, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra üretim ve tüketim süreçlerinde verimliliğin artırılmasına, kaynakların ekonomiye yeniden kazandırılmasına ve döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede enerji dönüşümü kadar üretim süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi, malzeme kullanımının azaltılması, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulması ve atıkların etkin yönetilmesi de önem taşıyor.

Bu kapsamda sıfır atık yaklaşımının sanayi, finans, ticaret ve yatırım alanlarıyla bütünleşmesi, yeşil dönüşümün daha geniş bir ekonomik ve toplumsal zemine yayılmasını destekliyor.

Finans Sektörü, Yeşil Dönüşümün Önemli Aktörlerinden Biri

Yeşil dönüşümün hayata geçirilmesi, çevresel hedeflerin belirlenmesinin yanı sıra bu hedefleri destekleyecek yatırımların ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesini de gerektiriyor.

Sanayi kuruluşlarının daha verimli üretim teknolojilerine geçişi, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve çevresel performansı iyileştirmeye yönelik projeler, finans sektörünün desteğinin önem kazandığı alanlar arasında bulunuyor.

VakıfBank, kalkınma odaklı değer bankacılığı yaklaşımı kapsamında üretimin, ticaretin ve yatırımların yeşil dönüşümüne destek vermeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda gerçekleştirilecek ürün lansmanında, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik iş birliklerini ve işletmelerin dönüşümünü destekleyecek yeni finansman çözümleri tanıtılacak.

Etkinlik, finansal kaynakların çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu yatırımlara yönlendirilmesinin ve yeşil dönüşümün farklı ölçeklerdeki işletmeler için erişilebilir hâle getirilmesinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sanayide Sürdürülebilir Üretim ve Kaynak Verimliliği

Sanayi sektörü, enerji ve kaynak kullanımı, üretim süreçleri ve tedarik zincirleri bakımından yeşil dönüşümün temel uygulama alanlarından birini oluşturuyor.

Sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi; kaynak verimliliğinin artırılması, atıkların azaltılması, teknolojik dönüşümün desteklenmesi ve çevresel etkilerin yönetilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Bu dönüşümde finans sektörü ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliği, çevresel hedeflerin somut yatırımlara dönüşmesini kolaylaştırabilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması, farklı kurumların kendi faaliyet alanları çerçevesinde sorumluluk üstlenmesini ve ortak çözümler geliştirmesini gerektiriyor.

Sivil toplum kuruluşları, çevresel farkındalığın artırılması ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenirken; finans kuruluşları yatırımların desteklenmesine, sanayi kuruluşları ise üretim süreçlerinin dönüştürülmesine katkı sunuyor.

Bu çerçevede Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank'ın aynı platformda buluşması, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile ekonomik kalkınma ve finansman çözümlerinin birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alınmasına zemin oluşturuyor.