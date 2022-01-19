“Yeşil dönüşüm en önemli gündem maddemiz”

Gözmen, ülkenin üretim ve ihracat başarılarını devam ettirdiğini belirtti. Gözmen, üretim ve ihracat odaklı çalışan deri kürk ile konfeksiyon sektörünün de ekonomiye katkı vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Alternatif aramalıyız

Yurtiçi ve yurtdışı fuarların ihracata direkt etki ettiğini aktaran Gözmen, şöyle konuştu: “Derneğimizin organize ettiği Leather&Fur Fuarı, artık dünyanın küresel ölçekteki sayılı deri buluşmalarından biri oldu. Sektör olarak ‘Her zaman daha iyisini nasıl yaparız’ sorusunun yanıtını arıyoruz. Bana göre deri mamulleri sektörümüz ürün kalitesi anlamında dünyanın bir numarası. Rusya bizim için her zaman önemli ihracat pazarlarımızın başında gelir ancak bu ülkedeki varlığımızı güçlendirirken alternatif pazarlara da giriş yapmamız gerektiği kanaatindeyiz. TDKD olarak bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. 2022’de üyelerimize ihracatta yeni rotalar belirleyecek rehber niteliğindeki çalışmalarımızı sunacağız.” Gözmen, salgınla birlikte uluslararası markaların tedarik zincirlerini Türkiye’ye kaydırmasının yeni fırsatları da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, “Sektörümüzde üretimler ağırlıklı küçük atölyelerle devam ettiğinden uluslararası alıcıların hacimli siparişleri için kümelenme gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu yönde faaliyetlerde bulunarak sektör üretimimizin ve ihracatımızın maksimumda devamlılığı için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İhracat zorlaştı

Deri sektörünü 2022 yılında yoğun bir gündemin beklediğini bildiren Gözmen, şunları söyledi: “Yeşil dönüşüm, 2022 yılında en kritik gündem maddemiz olacak. Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve değişen tüketim alışkanlıklarından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında maalesef deri ile kürk konfeksiyon bulunuyor. Hem ihracatımız hem de kapasite kullanım oranımız ciddi anlamda düştü. Bu süreçte navlun fiyatlarının artması ve konteyner bulunamaması gibi sorunlar da maliyetleri yükselterek ihracatımızı zorlaştırdı. Firmalarımızın finansmana erişimde sorun yaşaması ve kur dalgalanmaları da bu toparlanmayı güçleştiriyor.”