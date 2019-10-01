Yeşil çaylı kek nasıl yapılır? İşte, maça çaylı kek tarifi!

Yeşil çay sağlıklı bir beden için her gün tüketilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Bu lezzetli çayın öğütülmüş haline maça çayı ismi veriliyor. Rengiyle dillere destan yeşil kekin tarifini açıklıyoruz. İşte, maça çaylı kek tarifi!

Yeşil çay yüzlerce yıldır şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Cilt sağlığını koruyan yeşil çay birçok kanser türüne karşı da koruyucu özellik gösteriyor. Yeşil çayın toz hale getirilmiş şekline ise maça çayı deniyor. Maça çayı hem çay olarak hem de kahve olarak tüketilebiliyor. Bu lezzetli olduğu kadar şifalı olan maça tozunu dünyaca ünlü şefler keklerde, pastalarda, kurabiyelerde hatta bazı yemeklerde bile kullanıyor. İşte, hem şifalı hem de lezzetli yeşil çaylı kek tarifi.

Yeşil çaylı kek tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 paket toz kremşanti

Yarım su bardağı süt

50 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı maça çayı

2 su bardağı un

Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alın.

Yumurtalı karışım kar görüntüsü alana kadar çırpın.

Karışımın içerisine toz kremşanti, tereyağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

Karışıma unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin.

Maça çayını bir miktar ılık suyla açıp karışıma ilave edin.

Ardından arzu ettiğiniz kek kalıbında kekinizi pişirebilirsiniz.

Yeşil çaylı kekinizi ikram ederken kremşanti ya da beyaz çikolata sosu kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.