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Kadın - Aile Yeşil çayla ilgili doğru bilinen 5 yanlış: Kan pıhtılaşma riski... Efsane 'yeşil' daha önce kimse fark etmemişti! İşte detaylar
Kadın - Aile

Yeşil çayla ilgili doğru bilinen 5 yanlış: Kan pıhtılaşma riski... Efsane 'yeşil' daha önce kimse fark etmemişti! İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2023-12-28 21:34:00 - 2023-12-28 21:39:32
Yeşil çayla ilgili doğru bilinen 5 yanlış: Kan pıhtılaşma riski... Efsane 'yeşil' daha önce kimse fark etmemişti! İşte detaylar

Yeşil çayı zayıflamak için tüketen de var ödem için tüketen de var. Hangi sebep için tüketirseniz tüketin bazı hatalara dikkat etmediğiniz sürece yeşil çayın faydasını göremezsiniz. İşte yeşil çayla ilgili doğru bilinen 5 yanlış...

Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat yeşil çayla ilgili doğru bilinen yanlışlar faydasını da engelliyor. İşte yeşil çayla ilgili bilinmesi gereken 5 gerçek.

1. AÇ KARINA YEŞİL ÇAY İÇMEK: Birçok insan zayıflamak için aç karnına yeşil çay içiyor. Aç karnına içilen yeşil çay sindirime zarar verebilir. Uzmanlar, yeşil çayı öğün arasında veya yemekten sonra öneriyor.

2. ÇOK FAZLA İÇMEK: Yeşil çayı metabolizma hızını artırıyor diye haddinden fazla içmemek gerek. Günde 2 bardak yeşil çay içmek idealdir.

3. SICAKKEN BAL EKLEMEK: Bazıları çaya bal eklemeden içmez. Şeker yerine daha masumane gelir. Fakat yeşil çay için bu doğru değil. İlla eklemek istiyorsanız biraz ılıkken ekleyin. Hem balın şifasından hem çayın şifasından böyle yararlanın.

4. HASTALIĞINIZ VARSA DİKKAT: Hastalığı olanlar muhtemelen ilaç kullanıyordur. İlaçlarla birlikte yeşil çay içmek zarar verebilir. Bunun için doktora danışmakta fayda var.
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5. YEŞİL ÇAYI ÇOK SICAK İÇMEK: Her şeyi çok sıcak içmek zararlı. Mideyi yaktığı gibi boğazı da tahriş eder. Yeşil çayın faydası için ılık tüketin.

Yeşil çay kanı temizler mi?

Yeşil çayın kalp hastalıklarından koruyucu etkisi içeriğinde bulunan ve bir antioksidan olan flavonoidlerden kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalar yeşil çayın LDL kolesterolü düşürdüğü, kanın pıhtılaşma riskini ve vücuttan kolesterol emilimini azalttığını göstermiştir.

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