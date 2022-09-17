Yeşil çay, soda, limon: Deneyen herkes memnun! Yağları cayır cayır yakıyor

Beslenme düzeninizi bozduysanız, fazla kilolarınız varsa ve bir an önce kurtulmak istiyorsanız, diyetinize ek olarak yağ yakımınızı hızlandırıcı alternatifler tercih edebilirsiniz.

Metabolizma hızlandırıcı öve yağ yakıcı özelliği ile yıllardır kullanılan yeşil çay, maden suyu ve limon ile birleştiğinde kilo vermek isteyenlerin favori içeceğine dönüşüyor.

HEM EKONOMİK HEM ÇOK PRATİK

Hem iştah bastırıcı hem yağ eritici hem de sağlıklı bir ara öğün seçeneği bile sayılabilecek “yeşil çay, maden suyu ve limon kürü”, ekonomik ve pratik olmasıyla da beslenme rutinlerinin vazgeçilmesi olacak.

15 gün boyunca düzenli tüketilmesi halinde, tartıdaki eksikliği fark edebilirsiniz. Tabi aynı zamanda günlük egzersiz ve su tüketiminizi de ihmal etmemeniz gerekiyor.

Yeşil çay, soda, limon kürü faydaları

Soda limon + Yeşil çay faydaları: Soda, içeriğindeki zengin mineraller sayesinde hem zayıflama sürecinde bünyenizi destekleyici olacaktır, hem de hazımsızlık ve şişkinliği önleyecektir.

Yeşil çay ise mükemmel bir antioksidan özelliğe sahip olup, yeşil çaya bu etkileri veren polifenol adlı bitkisel içerikler aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıracaktır. Limon da diyet listelerinin olmazsa olmazları arasında yer almakla birlikte, vücutta depolanan fazla yağlardan kurtulmayı ve enerjiyi sağlayacaktır.

YEŞİL ÇAY SODA LİMON KÜRÜ

Yeşil Çay, Soda ,Limon (Deneyen Herkes Memnun) Tarifi İçin Malzemeler

750 ml su

2 yemek kaşığı yeşil çay

1 şişe maden suyu

Yarım limon suyu

Yeşil Çay, Soda ,Limon (Deneyen Herkes Memnun) Tarifi Nasıl Yapılır?

Suyumuzu kaynatıp çayımızı demliyoruz, biraz soğuduktan sonra limon ve maden suyunu ekleyip kahvaltıdan sonra içmeye başlıyoruz. Gün içinde bitirmemiz gerekiyor.( normal suyunuzu içmeyi ihmal etmeyin ).

Yeşil çay, soda limon ne zaman İçilmeli?

15 gün ara vermeden tekrarlıyoruz, sonuçlar kişiye göre değişebilir ama mutlaka sonuç alacaksınız bundan emin olabilirsiniz.

Yeşil çay limon maden suyu zararları

Yeşil çay çok tüketilirse zararları; Bulantı veya kusma, kulakta çınlama ve kafa karışıklığı gibi şikayetler ile baş ağrısı ve baş dönmesi, sinirsel gerginliği ve reflü ağrısı gibi sorunlar şeklinde görülebilir.