Yeşil biberin bilinmeyen faydaları nelerdir?

Dolmalık, sivri ve çarliston olmak üzere üç çeşidi olan biberin içerisinde beta karoten, A, P, K, B1, B2 ve E vitaminleri ve mineralleri bulunur. Uzmanlar salata ve yemeklerin ana maddesi olan bu besinin çiğ halinin sağlığa birçok faydası olduğunu belirtiyor.

İŞTE SAYMAKLA BİTMEYEN ÇİĞ BİBERİN FAYDALARI

- Sabah kahvaltısında 2 tane tüketilen çiğ biber, besinlerle beraber vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atmamıza yardımcı olur.

- Düşük kaloriye sahip biber salata ve yemeklerin yanında çiğ olarak tüketildiğinde içerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir. Bu özelliği sayesinde kilo vermede yardımcı besinler arasında yerini alır.

- Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan vitaminlerden biri olan P, doğa da çok az besinde bulunur. Bu nadir besinlerden biri de biberdir. Biberde oldukça fazla olan P vitamini cildimizdeki yaşlanma hücrelerini azaltarak cildin genç görünmesini sağlar. Aynı zamanda damarları da güçlendiren bu vitamin kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

- Güçlü antioksidan mineralleri sayesinde bağışıklık sistemindeki yararlı hücrelerin sayısını artırarak vücudu kansere karşı korur.

- Acısız çiğ biber midedeki asit oranını dengeleyerek ülser ve mide yaralarının oluşumlarını engeller.

- İçerdiği C ve A vitaminleri ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak hastalığının riskini azaltır.

- Adet dönemlerinde çiğ tüketilen biber rahimdeki iltihapların vücuttan atılmasını destekler. (Haber7/yasemin)