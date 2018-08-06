0553 313 94 23

Yeşil biberin bilinmeyen faydaları nelerdir?

Sofralarımızdan eksik olmayan biberin çiğ tüketildiğinde vücuda faydaları oldukça fazla. Sizler için zengin lif kaynağına sahip olan biberin çiğ tüketildiğinde vücudumuza sağladığı faydaları araştırdık. İşte çiğ biberin bilinmeyen faydaları...

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:10
Yeşil biberin bilinmeyen faydaları nelerdir?

Dolmalık, sivri ve çarliston olmak üzere üç çeşidi olan biberin içerisinde beta karoten, A, P, K, B1, B2 ve E vitaminleri ve mineralleri bulunur. Uzmanlar salata ve yemeklerin ana maddesi olan bu besinin çiğ halinin sağlığa birçok faydası olduğunu belirtiyor.

İŞTE SAYMAKLA BİTMEYEN ÇİĞ BİBERİN FAYDALARI

- Sabah kahvaltısında 2 tane tüketilen çiğ biber, besinlerle beraber vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atmamıza yardımcı olur.

- Düşük kaloriye sahip biber salata ve yemeklerin yanında çiğ olarak tüketildiğinde içerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir. Bu özelliği sayesinde kilo vermede yardımcı besinler arasında yerini alır.

- Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan vitaminlerden biri olan P, doğa da çok az besinde bulunur. Bu nadir besinlerden biri de biberdir. Biberde oldukça fazla olan P vitamini cildimizdeki yaşlanma hücrelerini azaltarak cildin genç görünmesini sağlar. Aynı zamanda damarları da güçlendiren bu vitamin kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

- Güçlü antioksidan mineralleri sayesinde bağışıklık sistemindeki yararlı hücrelerin sayısını artırarak vücudu kansere karşı korur.

- Acısız çiğ biber midedeki asit oranını dengeleyerek ülser ve mide yaralarının oluşumlarını engeller.

- İçerdiği C ve A vitaminleri ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak hastalığının riskini azaltır.

- Adet dönemlerinde çiğ tüketilen biber rahimdeki iltihapların vücuttan atılmasını destekler. (Haber7/yasemin)

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:10
  1. yeşil biber
  2. çiğ biber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de imha edilen terörist bakın kim çıktı
    1. Tunceli'de imha edilen terörist bakın..
    2. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!..
    3. Adana'da kız kardeşini terk ettiği..
    4. Atiker Konyaspor'dan transfer bombası..
    5. İstanbul’da 237 parça tarihi eser ele..
    6. İstifa eden İP'lilerden Meral..
    7. 54 kaçak göçmen yakalandı!
    8. PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta..
    9. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
    10. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
    11. 'Siyaset vicdanına uymadığı..
    12. Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile..
    13. 650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı
    14. PERISCOPE markası hakkında basın..
    15. Hamileyken ne kadar çay tüketilmelidir?
    16. Avrupa'dan ABD'ye İran resti!
    17. Deprem anı kamerada: Namazı bırakmadı!
    18. İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
    19. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    20. İstanbul'da tarihi eser operasyonu!..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018