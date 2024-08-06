‘Yeşil altın’da hasat dualarla başlatıldı

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından da Eskipazar Mahallesi’nde bir üreticinin bahçesinde fındık hasadı programı düzenlendi.

Üreticilerle birlikte hasat yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Allah’a şükürler olsun tekrar fındık sezonuna kavuştuk ve ilk hasadımızı Ordu Valimiz, ziraat odaları başkanlarımız ve bahçe sahiplerimiz ile birlikte yapıyoruz. Fındık bizim için son derece önemli bir ürünümüz. Alanların fındık dikim kanununa uygun olarak uygulanması en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Piyasanın serbestleşmesi de son derece önemli. Hem Karadeniz’de hem de Türkiye’de fındık gerçek değerini bulacak inşallah. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Ordu’daki tarım arazilerinin yüzde 87’sini fındık olduğunu belirterek “Ekonomimizin can damarı, ilimizin yeşil altını” ifadelerine yer verdi.

Ülkeye 2 milyar dolar döviz kazandırıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan isi 200 bin tondan fazla üretim ile Ordu’nun, Türkiye’deki fındığın yaklaşık 3’te birini ürettiğini söyledi. Soydan, “Fındık ülkemize 2 milyar dolar gibi bir döviz kazandırıyor, yüzde 85’inin de ihracatını yapıyoruz. Bu günlerde belirlenen hasat tarihlerine uymamızda fayda var. Erken hasat hızlı bir şekilde su kaybıyla birlikte bezik ve randıman kaybı oluşturabiliyor”uyarısını yaptı.

Fındık hasat programında Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ilçe ziraat odaları başkanları da katıldı.

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