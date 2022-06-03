Yesevi Alperenler’den aleni ahlâksızlığa tepki

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Milli ve manevi değerleri önceleyen STK’lardan, sözde özgürlük ve insan hakları kisvesi adı altında yapılan ve toplumsal çöküşü tetiklemeye yönelik baldır bacak şovlarına, taytlı minili eylemlere ve sokak ortasında yaşanan cinsel ilişki rezaletlerine tepki geldi. Beşiktaş İskelesi Barbaros Anıtı önünde toplanarak, “Sapkınlığa ve Ahlaksızlığa Dur De” başlıklı basın açıklaması yapan Yesevi Alperenler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, kamuya uygunsuz davranışları lanetledi. Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Kürşat Mican, şunları söyledi: “Son günlerde sahillerde, parklarda ve caddelerde uygunsuz durumlar artmıştır. Kamuya açık alanlar herkesi ilgilendirmektedir. İsteyen istediği gibi hareket edemez. Hürriyetin ve özgürlüğün bir sınırı, bir tanımı vardır. Bu ahlaksızların, bu sapkınların iddia ettiği gibi hürriyet, ahlaksızlığa, sapkınlığa asla müsamaha değildir.” Mican, yeni nesillere ahlaksızlığın özendirilmek istendiğini vurgulayarak, yetkililerden milletin değerlerini koruyacak yasa çıkartmasını ve önlem alınmasını talep etti. Taksim’de “Onur Yürüyüşü” adı altında rezil etkinlik planlandığını belirten Mican, buna izin verildiği takdirde kendilerinin aynı gün ve saatte “Bayrak Yürüyüşü” yapacaklarını sözlerine ekledi. Basın açıklamasına Türkiye Erdemli Gençlik Eğitim Kültür ve Sanat Derneği üyeleri de destek verdi.