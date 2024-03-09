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Aktüel

YESEMEK Karşılama Merkezi projesi için tarih verildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 16:05:00 -
YESEMEK Karşılama Merkezi projesi için tarih verildi!

Gaziantep’te 2012 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesine giren Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi için karşılama merkezi yapılıyor. Projenin 6 ay içerisinde tamamlanması amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KUDEB Daire Başkanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Koruma Bölge Kurulu kararıyla onay alan proje kapsamında 1 Mart 2024 tarihiyle Yesemek karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapım işine başlandı.

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı ve Gaziantep Müze Müdürlüğü desteğiyle yürütülen çalışmada, 564 farklı figürde heykelin sergilendiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde bu ay başlayan çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında ziyaretçi yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelası, eser bilgilendirme panolarının yapılması, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın etrafının tel çit ile çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor.
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