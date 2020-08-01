Yeryüzü mescit oldu

İbrahim-i bir sadakatle kurbanlarını Allah’a adayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı eda etmenin sevincini koronavirüs gölgesinde yaşadı. Hacı adayları Kâbe’de hacı olmanın mutluluğuna ererken, milyonlarca mü’min de sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere koştu. Virüs tedbirleri nedeniyle kimi ülkelerde camiler ibadete kapalı tutulurken, kimi ülkelerde de bayram namazı kısıtlı cemaatle huşu içerisinde eda edildi.

Ayasofya’da çifte bayram

Geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı. 86 yıl sonra Ayasofya’da ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran on binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. Namaz için belirlenen alanlar, bayram namazı vaktinden önce doldu. Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıttı. Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi sağlandı. Vatandaşlar, belediye tarafından sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlere ve ibadetlerin rahat bir ortamda yerine getirilmesi amacıyla Ayasofya Meydanı’na serilen hasırların üzerine, yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek namazını kıldı.

Ali Erbaş kıldırdı

Bayram namazı öncesinde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından dua okundu. 86 yıl sonra Ayasofya’da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk bayram namazını kıldırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da bayram namazını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Namazın ardından tekbirler getirildi. Ali Erbaş Hoca, daha sonra “Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu” başlıklı hutbeyi irad etti. Fatih Belediyesi ise Kurban Bayramı namazı için Ayasofya’ya gelenlere, özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonu ile üzerine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi işlenmiş bez çanta armağan etti. Ayrıca, namazdan çıkan vatandaşlara çorba da ikram edildi.

Kurban Bayramı namazı, yurdun çeşitli noktalarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kılındı. Ankara’da Kurban Bayramı namazı, Kocatepe Camisi ile Hacı Bayram Veli Camisi’nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kılındı. Vatandaşlar, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu. Bursa’da ise bayram namazı için özellikle Ulu Cami, Emir Sultan Camii, Murat Hüdaverdigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler ile açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii tercih edildi. İzmir’de Hisar Camii’ne gelen çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Konya’da ezan öncesi stat içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Mersin’de de çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Türkiye’nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camii’ne geldi. Daha birçok şehirde, bayram namazı kent meydanlarında kılındı.

Salgın gölgesinde bayram

Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar da Kurban Bayramı’nı salgının gölgesinde karşıladı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bayram namazını kıldıran İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, dünyanın büyük bir sorunla mücadele ettiğini ve bunun Allah inancı, sorumluluk ve ısrar ile yenilebileceğini söyledi. Sırbistan’da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camilere 15 dakika önce alındı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar’da da bayram namazı vesilesiyle Müslümanlar camilere akın etti. Karadağ’da İslam Birliği kararıyla bayram namazı camilerde kılınmadı.

Bayramı evde karşıladılar

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaatle kılındı. Moskova Merkez Camii’nde, salgın önlemleri çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi. Ülkede salgın önlemleri nedeniyle Müslümanlar bayramı evlerinde karşıladı. Japonya’daki Müslümanlar ise Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camii’ni doldurdu. Başkentin en büyük mescidi olan camiye ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami haziran başında kapılarını yeniden cemaatine açmıştı.

Victoria’da namaz kılınmadı

Avustralya’da on binlerce Müslüman, cami ve mescitlerde virüs tedbirleri altında Kurban Bayramı namazını kıldı. Sosyal mesafe kuralları gereği birbirlerine 1,5 metre aralık bırakarak camilerde saf tutan Müslümanlar, büyük bir heyecanla namazlarını eda etti. Yaklaşık 250 bin civarında Müslüman’ın yaşadığı Victoria eyaletinde ise camilerin kapalı olmasından dolayı namaz kılınmadı.

Esed rejiminin zulmü karşısında direnişinden vazgeçmeyen İdlibli Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Koronavirüs vaka sayısının çok düşük olduğu Suriye’nin İdlib kentinde cemaatin büyük bölümünün maske takmaması dikkat çekti.

İran’da da virüs nedeniyle bayram namazı ibadeti, tedbirler altında gerçekleştirildi. Müslümanlar, sosyal mesafe kuralları ile bayram namazını camiler ve açık alanlarda kıldı. Bayram namazına herkes kendi seccadesi ile gelerek ibadetlerini eda etti.

Boş yer kalmadı

Başakşehir sakinleri, bayram namazında Millet Bahçesi ve Gölet’te kendileri için ayrılan alanlarda boş yer bırakmadı. Binlerce vatandaşın bayram coşkusu, okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen dualar ile artarken belediye, tek kullanımlık seccade ile su dağıttı.