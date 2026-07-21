6 Alman görevliyi öldürmüştü: Türk baba ölü bulundu!

Almanya'yı dehşete düşüren anne-çocuk bakım merkezinde 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanlığı'nın Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, 29 Haziran'da Stade kentinde bir anne-çocuk merkezinde 3 aylık kızının velayetine ilişkin görüşmede çıkan tartışmada 6 görevliyi öldüren 45 yaşındaki Türk kökenli Alman vatandaşı Fatih Khan Gazioğlu tutuklu bulunduğu Bremervörde Cezaevi'nde intihar etti.

Eyalet Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Fatih Khan Gazioğlu sabah yapılan rutin yoklama sırasında hücresinde asılı bir şekilde bulundu. Gardiyan tarafından çağrılan acil servis ekipleri de zanlının boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Herhangi bir kasıtlı suç veya cinayet unsurunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, olayın intihar olduğu, mahkumun ailesine haber verildiği aktarıldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın da başlatıldığını belirten yetkililer, Fatih Khan Gazioğlu'nun ölümünün ardından hakkındaki davanın da düşürüleceğini bildirdi. Cinayet ile ilgili diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın ise devam edeceği ifade edildi.

3 AYLIK KIZININ VELAYETİNİ ALAMAYINCA DEHŞET SAÇTI

Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içinde yer alan Stade kentindeki bir anne-çocuk bakım merkezinde 29 Haziran'da gerçekleşen olayda 3 aylık kızının velayetine ilişkin toplantıda çıkan tartışmada Fatih Khan Gazioğlu 4'ü kadın 2'si erkek 6 kişiyi silahla öldürmüş, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalanmıştı. Lüneburg Emniyet Müdürü Kathrin Schuol, saldırıyı yapan kişinin Hannover şehrinde ikamet eden Almanya doğumlu Türk kökenli 45 yaşındaki Fatih Khan G. olduğunu açıklamıştı.

Emniyet Müdürü Schuol saldırın gerekçesi olarak fail babanın 3 aylık kızının velayetini alamamasını göstermişti. Buna göre 3 aylık kızı ve karısı bakım merkezinde bulunan 45 yaşındaki Fatih Khan Gazioğlu, yetkililerle birkaç kez evladının velayetini almak için görüşmelerde bulunmuş, ancak bu görüşmeler, hakkında suç ve şikayet dosyaları bulunan babanın lehine sonuçlanmamıştı. Saldırı gününde de gençlik merkezi yetkilileri ile görüşen ve olumsuz yanıt alan baba ile görevliler arasında tartışma yaşanmıştı. Kızının velayetini alamayan Fatih Khan Gazioğlu, bakım merkezi çalışanlarının bulunduğu odada silahla ateş etmişti. Saldırıda 5 kişi olay yerinde bir kişi de hastanede hayatını kaybetmişti.