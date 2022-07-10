Yeryüzü mescid oldu

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Müslümanların kıblesi Kâbe başta olmak üzere, Asya’dan Avrupa’ya, Avustralya’dan Amerika ve Afrika’ya kadar milyonlarca mü’min Kurban Bayramını eda etmek için yeryüzünü mescide çevirdi. Hacı adayları Kâbe’de hacı olmanın mutluluğunu yaşarken, dünyanın dört bir yanında Müslümanlar sabah namazıyla birlikte camilere akın ederek, bayram namazlarını huşu içerisinde kıldı, ümmetin birliği ve selameti için niyazda bulundu.

İstanbul'da camilere akın vardı

Pandeminin gölgesinin kalktığı İstanbul’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Namazını Hilal”in “Haç”a karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Tarihi Yarımada’nın önemli simgelerinden Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii ve Eyüp Sultan Camii’nde kılmak isteyen müminler, namaz vaktinden önce caminin içini doldurdu. İstanbul’un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler vatandaşlar ile turistler yoğunluk nedeniyle camilerin dışında, beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu. Binlerce kişinin saf tuttuğu Ayasofya-i Kebir Camii’nde, imam Ferruh Muştuer, hutbe verdi. Namazın ardından vatandaşlar, İslam coğrafyası için dua etti. Fatih Belediyesi ekipleri kurdukları mobil büfelerde namaz sonrasında cemaate çorba ve su ikramında bulundu. Namazdan önce güzel hava ve manzaranın tadını çıkaran İstanbullular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müslümanlar bayramda kucaklaştı

Bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte ise vatandaşlar başta Hacı Bayram Veli Camii ile Kocatepe Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Ankaralılar, kılınan bayram namazının ardından bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

Türkiye’nin dört bir yanında camiler doldu taştı

Sivas’ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camileri doldururken, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu. Kayseri’de ise başta Camii Kebir Camii olmak üzere kentteki tüm camiler doldu.

Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle Edirne’de 2. Bayezid Camii, Bursa’da Ulucami, Kırıkkale’de Nur Camii, Kırşehir’de tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi, Tekirdağ’da tarihi Rüstempaşa Camii, Adana’da Sabancı Merkez Camii olmak üzere birçok şehirde, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar kentte bulunan sembol camilere akın etti.

Dünya Kurban Bayramını kutluyor

Kurban Bayramının başlamasıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde insanlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid’i Aksa’da bir araya gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu. Namaz sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa avlusunda bayramı kutladı. Yaklaşık 150 bin Filistinli, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Gazze’de ise Es-Saraya Meydanı’nda toplanan binlerce Filistinli bayram namazını kıldı. Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler ayrıca bölgenin birçok yerinde açık alanlarda bayram namazını eda ettikten sonra bayramlaşarak Kurban Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.

Suriyeli mazlumlar bayrama buruk girdi

Katil Beşşar Esed rejiminin saldırılardan kaçarak İdlib’teki kamplara sığınan masum siviller bir Kurban Bayramına daha buruk girdi. Türkiye sınırı hattındaki zorla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yaşayan yüz binlerce sivil, bir bayrama daha iç savaş ortamında, evlerinde uzakta, zorlu yaşam şartları altında karşıladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde ise binlerce kişi, namazın ardından hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Gurbetçiler camilere akın etti

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramını coşkuyla kutladı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camii’nde olmak üzere kentin farklı ilçelerinde bulunan camiler cemaatle doldu.

İtalya’da yaşayan Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi. Milano, Venedik, Como, Modena, Imperia kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazını kılıp bayramlaştı.

Avusturya’da ise Türk Federasyonuna bağlı Kufstein Türk Kültür Derneğine ait lokalde bir araya gelen cemaat, bayram namazı kıldı. Namaza, Türklerin yanı sıra Pakistanlı ve Suriyeli Müslümanlar da katıldı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan 150 bin Müslüman ise bayram namazını, ibadete açılan ilk resmi camide kıldı. 350 kişi kapasiteli camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram sevincini birlikte yaşadı.

Balkanlarda bayram coşkusu

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı’nı coşkuyla karşıladı.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Tarihi camideki bayram namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Srebrenitsa soykırımının 27’nci yılında 11 Temmuz’da yapılacak anma törenlerine işaret ederken, “Barış Yürüyüşü” katılımcıları ise Liplje Kampı’nda bayram namazı kılarak, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı’nda son bulacak yürüyüşlerine devam etti.

Balkanlar’ın en küçük ülkesi Karadağ’da da Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de de kentle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayram namazı kıldı.

Arnavutluk’ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran’daki İskender Bey Meydanı’nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi.

Kosova’da Müslümanlar camilere akın ederken, Kuzey Makedonya’da da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören düzenlendi.

KKTC’de bayram coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii ve ülke genelindeki diğer camiler de Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda eda etti. Kıbrıs Türklerinin yanı sıra, KKTC’de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.

Azerbaycan'da şehitler unutulmadı

Azerbaycan’da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için başkent Bakü’de bulunan Türk Şehitliği Camii’ne akın etti. Kılınan namaz sonrasında Karabağ Savaşı şehitleri için dualar edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayınladığı bayram mesajında, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

Kırgızistan’da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın ederken Müslümanlar, ibadethanelerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu.

Kazakistan’da ise Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleriyle kutladı.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Ertuğrul Gazi Camii’ne akın eden yüzlerce Müslüman, camide yer kalmayınca bahçeleri doldurdu.

Irak’ın Kerkük kentinde ise halk, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu. Bayram namazı için kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camii’ne gelen Türkmen, Kürt ve Araplar hep birlikte saf tuttu.

Afganistan’da da halk Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası dışarı çıkan Afgan halkı, geleneksel hale gelen bayramlaşma törenine katıldı.

Cezayir’de bayram namazı için camileri dolduran binlerce Cezayirli, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaştı. Bu yıl 60’ıncı bağımsızlık yıldönümüne denk gelen Kurban Bayramının hutbesinde özellikle Fransız sömürge döneminde yapılan zulme dikkati çekildi.

Afrika’nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya’da, Kurban Bayramı namazı eda edildi.

Suudi Arabistan’da ise binlerce Müslüman Mekke’de Mescid-i Haram ile Medine’de Mescid-i Nebevi’de bayram namazını eda etti.

Binlerce Ganalı Müslüman, bayram namazı için başkent Akra’daki Gana Milli Camii’nde buluştu.

Tunus, Sudan, Yemen, Mali, Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Bahreyn’de Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu.

Rusya'da cemaat sokaklara taştı

Rusya’da Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın eden cemaat sokaklara taştı. Başkentte Müslümanlar, Moskova Merkez Camii, Anıt Camii, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan bazı özel alanları sabahın erken saatlerinde doldurdu. Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklara taştı. Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı. Moskova Merkez Camii’nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı, hutbe okudu.