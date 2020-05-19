Yeryüzü Doktorları ramazan ayında ihtiyaç sahibi Suriyelilerin yanında

AZEZ (AA) -Yeryüzü Doktorları (YYD), Suriye’nin kuzeyinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.



Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye’nin Afrin, Azez ve İdlib illerinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 15 bin kişiye gıda ve iftariyelik dağıttı.

6 kişilik bir ailenin aylık gıda ihtiyacını karşılayan kolilerde, şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçlar bulunuyor.

YYD gönüllü ekiplerince aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler de iftar vaktinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yahyahan Güney, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu sene ramazan ayında da halkımızın fitre, zekat ve diğer bağışlarını ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) dolayı iftar organizasyonlarını sadece Suriye’de yaptıklarını belirten Güney, "Kumanya dağıtımlarımızla onları yalnız bırakmamaya gayret gösteriyoruz. Suriye, Filistin, Uganda, Çad, Bangladeş, Afganistan, Somali, Yemen, Pakistan ve Mali’de 70 bin kişiye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



Güney, halkın destekleriyle beslenme sağlığı çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Afganistan, Yemen ve Çad’da 20 beslenme sağlığı merkezimiz ve 11 mobil sağlık ekibimiz açlıkla mücadele eden kişileri tedavi ediyor. Paylaşmanın önemini, açlığın anlamını belki en yakından hissedebildiğimiz bir zaman olan ramazan ayımızda, inanıyoruz ki halkımız yardımlarını ulaştırmaya daha yoğun olarak devam edecek."

Yeryüzü Doktorları Derneğine destek olmak isteyen bağışçılar, HAYAT yazıp 6612’ye SMS göndererek 10 lira yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla miktarda katkı yapmak isteyenler ise YYD’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla, sağlık, beslenme çalışmalarına destek verebiliyor.



















