Yermük’te Bir Komutan

İşte bu savaşın kızıştığı sırada, Bizans ordusunun önde gelen komutanlarından Cerece (Yorgi) öne çıkarak, Halid bin Velid R.A.’ı yanına çağırdı. Omuz omuza yanaşmış atları üzerinde iki komutan şöyle konuştular:

- Halid! Bana doğru söyle. Allah’ın, Peygamberiniz’e gökten bir kılıç indirdiğini ve o kılıcı sana verdiğini söylüyorlar. Sen de bu kılıcı kime çekersen onu hezimete uğratırmışsın, doğru mu?

- Hayır. Allah bize Peygamberi’ni gönderdi. O da bizi imana davet etti. Rasulullah A.S. iman ettiğim sırada bana şöyle demişti: ‘Sen, Allah’ın müşriklere çektiği bir kılıçsın.’ Sonra da zafer kazanmam için bana dua etti. Böylece bana Seyfullah, yani Allah’ın Kılıcı ismi verildi.

- Siz bizi neye davet ediyorsunuz?

- Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed A.S.’ın O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmeye. O’nun Allah’tan getirdiği şeyleri kabul etmeye davet ediyoruz.

- Bugün dininize giren kimse sizinle aynı mükâfata erer mi?

- Evet. Bu gün sizden İslâm’a giren, belki bizden üstün olacaktır. Çünkü bizim Peygamberimiz’den gördüğümüzü siz görmediniz.

Bu konuşmadan sonra, Yorgi Hz. Halid bin Velid r.a.’ın yanına geçerek İslâm’a girdi. O’nun çadırında guslederek iki rekat namaz kıldı. Halid bin Velid r.a ile çıkıp atına bindi. Bizanslılar’la savaşa girişti.

Bizanslılar durumu görünce çok şiddetli bir hücuma geçtiler. Sonuçta savaşı müslümanlar kazanırken, ancak iki rekat namaz kılabilmiş olan general Yorgi o gün şehid olmuştu.