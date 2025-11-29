  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu
Gündem

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması, ankesörlü telefonlarla haberleşmeyi sürdüren ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan üyelerine yönelik 32 ilde dev bir operasyonun sonuçlarını açıkladı. Operasyonda yakalanan 92 şüpheliden 59'u tutuklanarak milli iradeye karşı kurulan tuzakların bir kez daha bozulduğu belirtildi.

Devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kasteden terör örgütlerinin kökünü kazıma mücadelesi kararlılıkla sürerken, FETÖ'nün uyuyan hücrelerine ağır bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile örgütün güncel yapılanmasına yönelik olarak Jandarma ekiplerince son bir haftada 32 ilde gerçekleştirilen operasyonun bilançosunu duyurdu. Aksaray'dan Şırnak'a kadar geniş bir alanda yapılan bu koordineli operasyonlarda, ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşmeyi sürdüren ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağlayan 92 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzakların bu operasyonlarla birer birer bozulduğu vurgulandı.

Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 92 şüphelinin yakalandığını 59'unun ise tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

- FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,

- Örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

- Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve

- Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

- 59’u tutuklandı.

- 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde;

Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli İradeye Karşı Kurulan Tuzaklar Bir Bir Bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı... Firari FETÖ'cü enselendi
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı... Firari FETÖ'cü enselendi

Yerel

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı... Firari FETÖ'cü enselendi

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu
15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

Gündem

15 Temmuz ihanetinden hemen sonra bakın ne yapmış! FETÖ’nün Epstein ilişkileri ifşa oldu

"Fuat Avni" gitti "İstanbul İddianamesi" geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri
“Fuat Avni” gitti “İstanbul İddianamesi” geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri

Gündem

“Fuat Avni” gitti “İstanbul İddianamesi” geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!
FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Gündem

FETÖ'nün dönercisi Maydonoz Döner davasında ara karar açıklandı!

Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!
Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!

Gündem

Müslümanlar Katledilirken Onlar İsrail'in Yanında: FETÖ'cü Enes Kanter'den Siyonist Okula "Moral" Ziyareti!

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde
FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

Gündem

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!
Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!

Gündem

Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı

Gündem

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü fazla kaçamadı

32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 şahıs paketlendi
32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 şahıs paketlendi

Yerel

32 ildeki FETÖ operasyonlarında 92 şahıs paketlendi

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar
FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

Gündem

FETÖ’cüler gelse geri çevirmezsiniz! Suçluların hamisi ABD’de flaş karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23