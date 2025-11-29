Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kasteden terör örgütlerinin kökünü kazıma mücadelesi kararlılıkla sürerken, FETÖ'nün uyuyan hücrelerine ağır bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile örgütün güncel yapılanmasına yönelik olarak Jandarma ekiplerince son bir haftada 32 ilde gerçekleştirilen operasyonun bilançosunu duyurdu. Aksaray'dan Şırnak'a kadar geniş bir alanda yapılan bu koordineli operasyonlarda, ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşmeyi sürdüren ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağlayan 92 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 59'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzakların bu operasyonlarla birer birer bozulduğu vurgulandı.

Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 92 şüphelinin yakalandığını 59'unun ise tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

- FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,

- Örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

- Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve

- Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

- 59’u tutuklandı.

- 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde;

Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli İradeye Karşı Kurulan Tuzaklar Bir Bir Bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.