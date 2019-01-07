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Yerlikaya canlı yayında açıkladı: Erdoğan anbean izliyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm maçları cep telefonundan anbean takip ettiğini söyledi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreni, Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de yapıldı.

Seminerde söz alan Yerlikaya, Hakemliğin adalet demek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hakemin tarafı ve kulübü yoktur. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçtan bir zaifiyet olduğunu mutlaka kusurlu hakemdir. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzel. Adalete teslim olabilmek anlamında işiniz güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Büyük başarılara imza etsin, Cüneyt Çakır gibi başarılara imza atmak size nasip olsun."

"Cumhurbaşkanımız anbean elinde cep telefonu ile izliyor"

"İnşallah dünya sıralamasında ilklerin yerinde olursunuz. Eleştirmek kolay, ama biz doğruyu yapacağız. Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız anbean elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz."

Törende konuşmaların ardından bu sene ilk defa listede yer alan Ümit Öztürk'e FIFA kokartını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya taktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Yerlikaya, FIFA hakemleri Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk'a kokart taktı. Tören 2019 yılında FIFA kokartı takılan hakemlerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:21
  1. Antalya
  2. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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