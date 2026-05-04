  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor! Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
Ekonomi İkinci çocuğu yapana borç yok taksitler hibe ediliyor! Bakan Göktaş duyurdu
Ekonomi

İkinci çocuğu yapana borç yok taksitler hibe ediliyor! Bakan Göktaş duyurdu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İkinci çocuğu yapana borç yok taksitler hibe ediliyor! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin yüzünü güldürecek tarihi bir kararı kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlilik kredisi kullanan çiftlere devrim niteliğinde bir kolaylık sağlandı. Geri ödeme süreci devam ederken ikinci evladını kucağına alan çiftlerin, devlete olan kalan tüm kredi borçları tek kalemle silinerek hibe desteğine dönüştürülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan evlenecek gençlerimize müjde. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81’i ikiz, 3’ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı’nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Yapay zekâ destekli savunma teknolojileri SAHA 2026'da olacak
Yapay zekâ destekli savunma teknolojileri SAHA 2026'da olacak

Teknoloji

Yapay zekâ destekli savunma teknolojileri SAHA 2026'da olacak

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!
Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Kobi

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!
Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

Otomotiv

Hyundai’den Türkiye’nin en genç ralli şampiyonuna tam destek!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23