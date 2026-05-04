Karşıyaka Belediyesi'nde memur zulmü! CHP'li yönetim emekçinin hakkına çöktü, belediye önünde direniş meşalesi yakıldı!

Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi yüzlerce kamu emekçisi, belediye binası önünde toplanarak "Emek Nöbeti" başlattı. Sosyal belediyecilik maskesiyle halkı kandıranların, kendi çalışanını kapı önüne ittiği bu ayıp, İzmir sokaklarını eylemlerle çalkalıyor.

İzmir'in Karşıyaka Belediyesinde çalışan memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadıkları ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle "Emek Nöbeti" düzenledi.

Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, belediye binası önünde bir araya geldi, pankart açtı.

Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Belen, gazetecilere, 1 Nisan'da sona eren toplu sözleşmelerinin ardından belediye yönetimince yaptıkları görüşmelerde anlaşma çıkmaması üzerine sözleşmenin askıya alındığını savundu.

Kazanılmış hakların düşürülmesini kabul etmediklerini belirten Belen, "Bugün itibarıyla gündüz yaptığımız eylemleri akşam da nöbete başlayarak, iş yerimizin önünden ayrılmayarak devam ettireceğiz. Bu eylemi bir direnişe çeviriyoruz. İzmir'in her tarafı emekçilerin eylemleriyle günlerdir çalkalanıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bütün haklarımız elimizden alındı. Dolayısıyla bizler de bunun mücadelesini sürdürerek haklarımızı tekrar geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Belen, belediyede çalışan 450 memurun toplu sözleşme farklarının da ödenmediğini ileri sürerek, nöbetlerini mesai bitiminin ardından saat 17.30 ile 00.00 arasında devam edeceklerini sözlerine ekledi.