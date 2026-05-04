Ertuğruloğlu’ndan önemli uyarı! Doğu Akdeniz’deki yeni ittifaklar Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hedef alıyor!
Konuya ilişkin açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz'deki yeni ittifakların istikrarla ilgili olmadığını, aksine Türkiye ve Kıbrıs Türklerini hedef aldığını kaydetti.
“İSRAİL-YUNAN KIBRIS İŞBİRLİĞİ KİRLİ BİR İTTİFAK”
İsrail-Yunan Kıbrıs işbirliğinin giderek artışını “kirli bir ittifak” olarak nitelendiren Ertuğruloğlu; “Şimdi ise Fransa, Haziran ayında imzalanması planlanan SOFA anlaşmasının ardından Güney Kıbrıs'a yaklaşık 1500 asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin KKTC’ye F-16 ve hava savunma sistemlerini konuşlandırması olumlu bir adım ve bunun KKTC'nin korunacağına dair açık bir mesaj” ifadelerini kullandı.