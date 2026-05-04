Nisan enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’deki değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5’li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesinde yıllık yüzde 30,51, aylık yüzde 3,42 artış

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,36 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42 artış, imalatta yüzde 30,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 artış ve su temininde yüzde 38,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,49 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57 artış, enerjide yüzde 33,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 24,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,59 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84 artış, imalatta yüzde 3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48 artış, enerjide yüzde 4,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış olarak gerçekleşti.