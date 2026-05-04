  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti! Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı! Milli Görüş gömleğini çıkarıp CHP vagonuna takılan SP’den dindarlara alçak iftira! Saadet lideri Mahmut Arıkan haddini aşarak yolsuzluğu namazla ve oruçla bir tutmaya kalktı! İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı! Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı! Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Biz CHP düşmanı değiliz! Yolsuzluk ve ahlaksızlığa karşıyız... Rusya krizde 200 milyar ruble kar etti Savaşın kazananı Japonya'da anayasa depremi! Başbakan Takaichi'den flaş değişiklik sinyali!
Ekonomi Nisan enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Nisan enflasyonu açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’deki değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

 

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

 

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5’li Düzey) 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla, 19 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 147 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesinde yıllık yüzde 30,51, aylık yüzde 3,42 artış

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış olarak gerçekleşti.

 

Yİ-ÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,36 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42 artış, imalatta yüzde 30,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 artış ve su temininde yüzde 38,26 artış olarak gerçekleşti.

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,49 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57 artış, enerjide yüzde 33,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 24,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,59 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84 artış, imalatta yüzde 3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48 artış, enerjide yüzde 4,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış olarak gerçekleşti.

Jeopolitik riskler ve enflasyon endişesi emtia piyasalarını etkiledi
Jeopolitik riskler ve enflasyon endişesi emtia piyasalarını etkiledi

Ekonomi

Jeopolitik riskler ve enflasyon endişesi emtia piyasalarını etkiledi

Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Ekonomi

Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Nisan enflasyonu için dikkat çeken tahmin
Nisan enflasyonu için dikkat çeken tahmin

Ekonomi

Nisan enflasyonu için dikkat çeken tahmin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TÜİK İnsafa Gelmiş

Gerçeğe yakınlaştı. Emeklinin intşbakını verme zamanı geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23