Müdürleri stajyere tacizden istifa etmişti! Akit'in binasını 3 günde söndüremeyen CHP yangın dersi veriyor

CHP'nin Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden devşirdiği Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, orman yangınlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Akit'in binasını 3 günde söndüremeyen CHP'nin devşirme vekili, "Yangınla mücadele sayı işi değildir. Bu iş uzmanlık işidir ama iktidar ne yapıyor? Sayı büyütüyor, rakam açıklıyor, algı yönetiyor. Bu yaklaşım maalesef tam bir sorumsuzluk örneğidir. Çünkü yangın sahası iyi niyetle girilecek bir yer değildir. Eğitim ister, deneyim ister, disiplin ister. Elbette vatandaşlarımızın dayanışma duygusu, fedakarlığı ve yardım etme isteği son derece kıymetlidir. Ancak hazırlığı olmayan insanları yangın hattına sürmek, insan hayatını riske atmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'ye yaranmak için müdürleri stajyere tacizden istifa eden, İBB yönetimindeki Ekrem İmamoğlu'nun liyakatsiz kadrolara teslim ettiği İstanbul İtfaiyesi'nin beceriksizliği görmezden gelen Rızvanoğlu devamında şöyle konuştu:

"Bu ülkenin ormanları sahipsiz değil. Bu ülkenin ormanları kaderine terk edilecek alanlar hiç değildir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakış açımız nettir. Yangınla mücadele; yangını önlemek, hazırlıklı olmak ve süreci bilimsel yöntemlerle yönetmektir. Orman politikası ise rant anlayışıyla değil, kamu yararı anlayışıyla yürütülmelidir. Bu yüzden diyoruz ki önleme politikaları güçlendirilmeli, eğitimli ve kadrolu ekipler oluşturulmalı, gönüllülük sistemi bilimsel ve güvenli hale getirilmeli, orman köylüsü sürecin asli aktörü olmalı, kırsalda yangın kültürü tekrar yaratılmalı ve en önemlisi ormanların amaç dışı kullanımına verilen izinler istisna değil, sıkı denetime tabi olmalıdır. Bugün alınmayan her önlem, yarının felaketine dönüşmektedir. Kaybedilen her hektar orman, yalnızca doğanın değil, bu ülkenin ortak geleceğinin kaybıdır. Bu nedenle ormanları korumak bir tercih değil, devletin en temel sorumluluklarından biridir. Biz, ormanlarımızın rant uğruna değil, gelecek kuşaklar için korunması gerektiğini savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin ormanları sahipsiz değildir. Ormanlar milletindir, gelecek nesillerindir ve hepimizin ortak emanetidir."

Akit Medya Grubunun Küçükçekmece’deki merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan, İstanbul İtfaiyesinin kusur, ihmal ve kastı yüzünden ancak 3 günde kontrol altına alınabilmişti. Beceriksizliğiyle gündeme gelen İBB itfaiyesinde mide bulandıran taciz olayı patlak vermişti.

Evli ve iki çocuk babası olan İstanbul İtfaiyesi Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürü Erdinç Turan’ın, Fatih İtfaiyesinde staj yapan üniversite öğrencisi F.G.B. ile gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Turan rezaletin arından görevinden istifa etmişti.