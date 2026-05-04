72 gündür kayıp kardeşi için yardım istemişti! İçişleri Bakanı cevap verdi: Uzman tim arayacak

Van’dan Hatay’a çalışmak amacıyla giden 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’dan 19 Şubat 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde kaldığı evden ayrıldıktan kayıplara karışan Çalışkan’ın eşyaları arama çalışmalarının 7. gününde ormanlık alanda bulunurken, 72 gündür kendisine ait bir ize rastlanmadı.

Kardeşinin kaybı hakkında konuşan abi Tarık Çalışkan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye yardım çağrısında bulundu. Çalışkan, “Buradan sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Bu ışığımızı yakın” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kayıp kardeşi Uğur Çalışkan'ın bulunması talebiyle video yayınlayan Tarık Çalışkan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uğur Çalışkan'ın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, gerekirse Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin görevlendirileceğini belirten Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."