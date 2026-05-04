Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı! Muhittin Böcek'in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı Türkiye'yi Erivan'da Cevdet Yılmaz temsil ediyor 2008'den bu yana en üst düzey ziyaret ABD'den bambaşka bir iddia geldi: Gemiler Hürmüz'den geçti Sıcak saatler! BAE'ye ait gemi vuruldu CHP'nin balonu yine patladı! Mizansen çocuk suç makinası çıktı AB'den İsrail'in işgal planlarına set! "Turuncu Hat" adı altındaki toprak gasbına Avrupa'dan net ret geldi! Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu! İran Devrim Muhafızları, kontrol ettikleri alanlara ilişkin harita yayımladı
Gündem 72 gündür kayıp kardeşi için yardım istemişti! İçişleri Bakanı cevap verdi: Uzman tim arayacak
Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher
Çalışmak için gittiği Hatay’ın Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026 tarihinde ortadan kaybolan Uğur Çalışkan’dan aylardır haber alınamazken, kardeşinin bulunmasını isteyen ağabey İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den de yardım istemişti. Bakan Çiftçi, yardım çağrısına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çiftçi "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Kardeşinizin bulanması için kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi.

Van’dan Hatay’a çalışmak amacıyla giden 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’dan 19 Şubat 2026 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde kaldığı evden ayrıldıktan kayıplara karışan Çalışkan’ın eşyaları arama çalışmalarının 7. gününde ormanlık alanda bulunurken, 72 gündür kendisine ait bir ize rastlanmadı.

Kardeşinin kaybı hakkında konuşan abi Tarık Çalışkan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye yardım çağrısında bulundu. Çalışkan, “Buradan sayın İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi, lütfen biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Bu ışığımızı yakın” diye konuştu.

RABBİM KAVUŞMANIZI NASİP ETSİN!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kayıp kardeşi Uğur Çalışkan'ın bulunması talebiyle video yayınlayan Tarık Çalışkan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uğur Çalışkan'ın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, gerekirse Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin görevlendirileceğini belirten Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."

 

birileri istarla idam istiyor ama bu ülkede sanki müslümanlar için istiyor

bakın bu cok önemli... Instagram'da Diyarbakır'da bir çocuk anaokulu etrafında silahla yakalanıp etkifiz hake getirildi diye haber yapıyor... görüntülerdeki çocuğun yürüyüşü bırakın saldırmayı elindekini gule oynaya kendinden istenilen bir yere götürüyor gibi bor hâli var...yani o çocuk tuzağa düşürülmüş olabilir...eline silah tutuşturulmuş ayni kişilerce ihbar edilmiş olabilir...bir saldırgan öyle hiçbir şeyden habersiz sokakta düşürdüğü seyi yerden alarak güle oynaya elindeki silahı sallayarak masum bir tavırla harejet etmez... tim adını kullanan o hesap birşeylerin peşinde gibi tuhaf imâlı provakatif haberler yapıyor...
