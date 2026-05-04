Bodrum’un deniz çayırları alarm veriyor! 22 yılda 2 bin hektara varan kayıp

Ekomiras Derneği, Bodrum kıyılarında deniz ekosisteminin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına yönelik yürüttüğü bilimsel çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 'Project Posidonia' kapsamında dron görüntüleri, su altı gözlemleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yapılan haritalandırma çalışmaları, kıyı ekosistemindeki kırılgan dengeyi gözler önüne serdi. Ekomiras Derneği Kurucusu ve Deniz Biyoloğu Dr. Mert Gökalp yaptığı çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Deniz çayırlarının korunması gerektiğini vurgulayan Dr. Mert Gökalp, "Bodrum’un yüzde 50’si kıyı anlamında yapılaşmış vaziyette ve önündeki deniz çayırları da bu yapılaşmanın etkisiyle direkt olarak veya endirekt olarak sökülmüş vaziyette. Havadan yaptığımız analizler neticesinde gördük ki Bodrum’da, ilk 10-15 metre içerisinde halen daha 2 bin 300 hektar deniz çayırı alanı var. Bunu deniz çayırlarının yaşadığı 40 metreye kadar koyarsak yaklaşık 6 bin 500 hektar kadar bir deniz çayırı alanı var. Bu alan bize oksijen sağlıyor, kıyıların korunmasını sağlıyor, dalganın enerjisinin az gitmesini sağlıyor, kumun çekilmemesini sağlıyor, balıklara barınak sağlıyor, yavrulama alanı, üreme alanı sağlıyor. Deniz çayırlarının karbon eminiminde, iklim değişikliğinde çok önemli birtakım etkileri var. Bu elimizden alındığı zaman ekonomik ve ekolojik olarak kayıplar yaşıyoruz. Balıkçılığımız yavaş yavaş bitiyor. Kirlilikle beraber denizlerin bereketi gidiyor, kimyası gidiyor. Bu deniz çayırları o atıkları, bakterileri, virüsleri de temizliyor normalde. Turizm anlamında parlaklık azalıyor, yani görüş azalıyor. Deniz çayırları olmazsa, kirlilikten dolayı partikül sayısı artıyor. Balığı, insan yaşamını korumak için önce deniz çayırlarını korumanız gerekiyor. Bunu da koruma alanlarıyla, tesis önlerindeki deniz çayırlarını koruyarak yaparsınız" dedi.