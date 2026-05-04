Başkan yardımcısı göz yummuş! Kadıköy’de rantsal dönüşüm rezaleti

HABER MERKEZİ

CHP’li Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu’nun daire sahibi olduğu binalarda kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve çatılar yükseltilerek dubleks dairelere ekstra m2’ler kazandırıldığı ortaya çıktı. Necipoğlu’nun 2 adet daire sahibi olduğu, Merdivenköy Mahallesi Hamle Sokaktaki bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapıldı. Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ düzenlenen binanın inşa sürecince müteahhit firma ile Necipoğlu yakın ilişkiler kurdu. Yine Ortabahar Sokaktaki bina da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapıldı. Bu binaya da Yapı Kontrol Müdürlüğünce Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü zaten Necipoğlu’na bağlı

Müteahhit firma, dubleks dairelerde ilave alanlar elde etmek için 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı bir şekilde binanın çatısını yükselterek dubleks dairelerde ekstra m2 kazandı. Şikayet resmiyet kazanmasına rağmen üzerine kasım ayından bu yan kadar herhangi bir işlem yapılmadı.