İBB’de işçi kıyımı! Whatsapp durumu bahanesiyle kovdular

Son günlerde yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlamalarıyla çalkalanan İBB’nin 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala işçilerin ekmeğiyle oynadığı ortaya çıktı. İBB iştiraki İSTGÜVEN A.Ş. bünyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Aydın, WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. Aydın’ın 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde kişisel WhatsApp hesabının “durum” kısmında yaptığı paylaşımlarla başladı. Bu paylaşımların Atatürk ve devlet büyükleri hakkında kötüleyici, eleştiri sınırlarını aşan ve İBB ile İSTGÜVEN’in kurumsal kimliğine zarar verebilecek “dezenformatif” içerikler barındırdığı iddia edildi. 29 Nisan 2026 tarihinde Zoom üzerinden toplanan Disiplin Kurulu, Aydın’ın sözlü ve yazılı savunmasını aldı. İddiaları kabul etmeyen Aydın’ın bu davranışının, işçi ile işveren arasındaki “güven ilişkisini ortadan kaldırdığını” bahanesiyle iş akdi 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tazminatsız olarak feshedildi. Mustafa Aydın, biri engelli 3 çocuğuyla mağdur edildiğini söyledi.