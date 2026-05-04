Sular çekilince ekmişlerdi! Baraj doldu, izinsiz ekilen araziler su altında kaldı

Özellikle son 3 gündür yağışlarla birlikte, tabi bu yağışlar yağmur şeklinde yağıyor ama yükseklerde bizim buralar 2000-2500 metre yüksekliğinde, Uludağ’dan başlayıp Mezitler’e kadar giden devamında kar yağışı da var. Zaten o bölgede kar yağışı var, önceden yağan kar da mevcuttu. Dolayısıyla yağmurla birlikte, kar erimesiyle birlikte dereler doldu taştı. Bütün dereleri toplayıp da Boğazköy Barajı'nda buluşmalarıyla birlikte, ondan sonra Kocasu ve sonrasında Yenişehir Ovasından geçip, Sakarya'ya karışıyor. O kadar su geliyor ki gelen su kadar da barajdan su salınıyor şu anda. İki tribün de çalıştırılıyor şu anda. Sakarya Nehri'nin taştığını gördük. Onun taşmasının sebebi de Sakarya Nehri'nin neredeyse hacmi kadar da bizden su gittiğini biliyoruz, Yenişehir Ovasından, Boğazköy Barajı’ndan” diye konuştu.