Sular çekilince ekmişlerdi! Baraj doldu, izinsiz ekilen araziler su altında kaldı

DSİ’nin erken önlem alarak baraj suyunu azaltıp, havzayı genişlettiğine dikkat çeken Sezai Çelik, şunları söyledi: “Devlet Su İşleri yetkilileri Boğazköy Barajı’nda bundan 15 gün önce barajın sularını azaltmaya gitti. Her yıl bu zamanlarda mutlaka karların erimesiyle özellikle Mezitler’den, Oylat tarafından, Kalburt’tan gelen derelerin sularıyla birlikte sel baskınları oluşuyordu. Nitekim DSİ yetkilileri de haklı çıktı diyelim. Görüyorsunuz bir yandan salınan su koskoca bir nehir gibi, öteki taraftan çok büyük nehir kadar da su baraja girmekte. Mezit tarafından gelen dereler özellikle Hasanpaşa, Bilalköy civarlarında taşma yapmak suretiyle bazı çiftliklere girdi. Tarım arazileriyle az da olsa temas etti. Bereket ki şunu söylemiş olayım, Devlet Su İşleri her bölgede havzalarını çalışmak suretiyle genişletip, yükselttiler. Yoksa bugün gelen su gerçekten Çitli'den tut, Kınık’tan çıktığı andan itibaren birçok köy su altında kalırdı. Bereket ki dere yatakları çok geniş. O sebepten sıkıntı yok.”