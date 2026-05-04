Enflasyon rakamları açıklandı! İşte emeklilerin alacağı zam oranı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli zammı hesabında ikinci kritik eşik netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam oranı şekillenmeye başlarken, 4 aylık enflasyon farkıyla şimdiden yüzde 14,64’lük artış garanti altına alındı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyon verisini açıklamasıyla, artışta belirleyici olacak 6 veriden 4'ü ortaya çıktı. İşte ayrıntıları…
Emeklilerin temmuz zammı için önemli viraja girildi. Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi.
ÖNCE İKRAMİYE VAR
2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
İŞTE 4 AYLIK ORAN
Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı.
KÖK AYLIĞI VE EK ÖDEMEYİ ARTIRACAK
Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak.
TABAN AYLIK DA MASADA
Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 20.000
% 14.64 ZAMLI: 22.928
MEVCUT: 21.000
% 14.64 ZAMLI: 24.074
MEVCUT: 22.000
% 14.64 ZAMLI: 25.221
MEVCUT: 23.000
% 14.64 ZAMLI: 26.367
MEVCUT: 24.000
% 14.64 ZAMLI: 27.514
MEVCUT: 25.000
% 14.64 ZAMLI: 28.660
MEVCUT: 26.000
% 14.64 ZAMLI: 29.806
MEVCUT: 27.000
% 14.64 ZAMLI: 30.953
MEVCUT: 28.000
% 14.64 ZAMLI: 32.099
MEVCUT: 29.000
% 14.64 ZAMLI: 33.246
MEVCUT: 30.000
% 14.64 ZAMLI: 34.392
MEVCUT: 31.000
% 14.64 ZAMLI: 35.538
MEVCUT: 32.000
% 14.64 ZAMLI: 36.685
MEVCUT: 33.000
% 14.64 ZAMLI: 37.831
MEVCUT: 34.000
% 14.64 ZAMLI: 38.978
MEVCUT: 35.000
% 14.64 ZAMLI: 40.124
MEVCUT: 40.000
% 14.64 ZAMLI: 45.856
MEVCUT: 45.000
% 14.64 ZAMLI: 51.588
MEVCUT: 50.000
% 14.64 ZAMLI: 57.320
MEVCUT: 55.000
% 14.64 ZAMLI: 63.052
MEVCUT: 60.000
% 14.64 ZAMLI: 68.784
MEVCUT: 65.000
% 14.64 ZAMLI: 74.516
MEVCUT: 70.000
% 14.64 ZAMLI: 80.248
MEVCUT: 75.000
% 14.64 ZAMLI: 85.980
MEVCUT: 80.000
% 14.64 ZAMLI: 91.712
MEVCUT: 85.000
% 14.64 ZAMLI: 97.444
MEVCUT: 90.000
% 14.64 ZAMLI: 103.176
MEVCUT: 95.000
% 14.64 ZAMLI: 108.908