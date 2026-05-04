CHP öğretmenlerle fabrika işçilerini karıştırdı! CHP’li Emir İtalyan Lisesi’ne öğretmen atamasına yine “grev kırıcılığı” dedi!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında; “Ankara 4. İdare Mahkemesi, MEB eliyle yapılan bu yasa dışı grev kırıcılığına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi” diyen Emir, “Uyarmıştık, yargı MEB’in hukuksuzluğuna ‘Dur’ dedi! Özel İtalyan Lisesi'nde meslektaşlarıyla eşit ücret almak için 2 Şubat'ta anayasal haklarını kullanarak greve çıkan öğretmenlerimizin yerine, MEB’in 26 öğretmen atayarak yaptığı skandal ‘grev kırıcılığını’ daha önce duyurmuştuk. Kendi öğretmeninin hakkını, hukukunu ve emeğini savunması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nın; devletin imkanlarını kullanarak işverenin safında yer alması ve açıkça anayasal bir hakkı gasp etmeye çalışması büyük bir utançtı. MEB, grev kırıcı değil, öğretmenin koruyucusu olmak zorundadır! Buradan bir kez daha, çok daha güçlü şekilde yineliyoruz: İtalyan yetkililer, oyalama taktiklerine son vermeli; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun, güvenceli toplu sözleşmeyi hemen imzalamalıdır! Haklı mücadelelerinde öğretmenlerimizin yanındayız, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız!” dedi.

ÖĞRENCİLERİ UMURSAMADIKLARINI GÖSTERDİ

Emir, böylece CHP’nin öğretmenle işçiyi birbirine karıştırırken, aylardır devam eden öğretmen grevi nedeniyle öğrencilerin eğitim hakkının elinden alındığını ve koca bir yılı kaybettiklerini de umursamadığını gösterdi.