  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı! Muhittin Böcek’in gelini itiraf etti! Ver parayı kap adaylığı Türkiye’yi Erivan'da Cevdet Yılmaz temsil ediyor 2008'den bu yana en üst düzey ziyaret ABD'den bambaşka bir iddia geldi: Gemiler Hürmüz'den geçti Sıcak saatler! BAE'ye ait gemi vuruldu CHP’nin balonu yine patladı! Mizansen çocuk suç makinası çıktı AB'den İsrail'in işgal planlarına set! "Turuncu Hat" adı altındaki toprak gasbına Avrupa'dan net ret geldi! Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu! İran Devrim Muhafızları, kontrol ettikleri alanlara ilişkin harita yayımladı
Gündem CHP öğretmenlerle fabrika işçilerini karıştırdı! CHP’li Emir İtalyan Lisesi’ne öğretmen atamasına yine “grev kırıcılığı” dedi!
Gündem

CHP öğretmenlerle fabrika işçilerini karıştırdı! CHP’li Emir İtalyan Lisesi’ne öğretmen atamasına yine “grev kırıcılığı” dedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP öğretmenlerle fabrika işçilerini karıştırdı! CHP’li Emir İtalyan Lisesi’ne öğretmen atamasına yine "grev kırıcılığı" dedi!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanlığı’nın grevdeki İtalyan Lisesi öğretmenlerinin yerine öğretmen atamasına “grev kırıcılığı” diyerek işçilerle öğretmenleri karıştırdı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında; “Ankara 4. İdare Mahkemesi, MEB eliyle yapılan bu yasa dışı grev kırıcılığına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi” diyen Emir, “Uyarmıştık, yargı MEB’in hukuksuzluğuna ‘Dur’ dedi! Özel İtalyan Lisesi'nde meslektaşlarıyla eşit ücret almak için 2 Şubat'ta anayasal haklarını kullanarak greve çıkan öğretmenlerimizin yerine, MEB’in 26 öğretmen atayarak yaptığı skandal ‘grev kırıcılığını’ daha önce duyurmuştuk. Kendi öğretmeninin hakkını, hukukunu ve emeğini savunması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nın; devletin imkanlarını kullanarak işverenin safında yer alması ve açıkça anayasal bir hakkı gasp etmeye çalışması büyük bir utançtı. MEB, grev kırıcı değil, öğretmenin koruyucusu olmak zorundadır! Buradan bir kez daha, çok daha güçlü şekilde yineliyoruz: İtalyan yetkililer, oyalama taktiklerine son vermeli; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun, güvenceli toplu sözleşmeyi hemen imzalamalıdır! Haklı mücadelelerinde öğretmenlerimizin yanındayız, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız!” dedi.

ÖĞRENCİLERİ UMURSAMADIKLARINI GÖSTERDİ

Emir, böylece CHP’nin öğretmenle işçiyi birbirine karıştırırken, aylardır devam eden öğretmen grevi nedeniyle öğrencilerin eğitim hakkının elinden alındığını ve koca bir yılı kaybettiklerini de umursamadığını gösterdi.

CHP’nin sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’dan "Büyüklere masallar" kıvamında, tuhaf bir paylaşım geldi.
CHP’nin sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’dan “Büyüklere masallar” kıvamında, tuhaf bir paylaşım geldi.

Gündem

CHP’nin sözde Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka’dan “Büyüklere masallar” kıvamında, tuhaf bir paylaşım geldi.

22 bin Liralık puro içen CHP’li Başarır yine fakir edebiyatı yaptı! "Vatandaş geçinemiyor"
22 bin Liralık puro içen CHP’li Başarır yine fakir edebiyatı yaptı! “Vatandaş geçinemiyor”

Gündem

22 bin Liralık puro içen CHP’li Başarır yine fakir edebiyatı yaptı! “Vatandaş geçinemiyor”

CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var

Gündem

CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var

Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı
Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı

Gündem

Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ne der?

ne dediğini anlayan varsa biri anlatsın bizde öğrenelim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23