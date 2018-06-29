Yerli Yörük sahneye çıktı

Yörük ilk olarak Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na katılmış ve ilk ismi de orada açıklanmıştı.

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Hakan Arısüt, "Güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize hizmet etmesini, bu perspektifte yurt dışına açılım sağlayarak ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmasını bekliyoruz. Patentini de aldık. Efes Tatbikatı'ndan aldığımız sinerjiyi iç ve dış pazara en iyi şekilde yansıtarak ülkemizin adını dışarılara taşıyıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

Toplam sekiz ton ağırlığındaki Yörük dört ton taşıma kapasitene sahip. Aracın mayın koruma seviyesi, teker ve göbek altında altı kilogramlık TNT patlamasına dayanabilecek şekilde tasarlandı. Altı metre dönüş yarıçapına sahip araç meskun mahal operasyonlarında kolay manevra yapabiliyor.

SARP UZAKTAN KOMUTALI STABİLİZE SİLAH SİSTEMİ

ASELSAN SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmakta.

Harekat ihtiyacına uygun olarak sisteme, farklı silahlar takılabilmektedir. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkânı sağlayan SARP Sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşımakta.