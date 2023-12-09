Yerli ve yabancılar duyunca resmen akın etti! Yeni sıfır otomobilde satış, son fırsat: Bir marka daha fiyatları 250 bin lira indirdi!

Nissan, Türkiye'deki 30. yılını kutlarken, otomobil sahibi olmak isteyenlere çeşitli kampanya seçenekleri sunuyor.

Ekim kampanyası kapsamında, Türkiye'nin yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250 bin TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor.

Bu kampanya, sıfır otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Nissan, müşterilerine kaliteli ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye'deki 30 yıllık tecrübesiyle Nissan, otomobil tutkunlarının tercih ettiği markalardan biri haline gelmiştir. Kampanya süresince, Nissan bayilerine başvurarak detaylı bilgi alabilir ve avantajlı fiyatlarla Nissan X-Trail sahibi olabilirsiniz.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye’nin cazip fiyat desteği ve sıfır faizli kredi imkanını bir arada barındıran aralık kampanyaları dikkati çekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ın aralık kampanyasında 150 bin TL nakit alım indirimi ile 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor. e-POWER teknolojisine sahip Qashqai’nin Designpack, Skypack, Black Edition donanım seviyelerinde sunuluyor.

Platinum Premium donanım seviyesine sahip Qashqai’ler ise 150 bin TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Kampanya Nissan Qashqai’nin hafif hibrit benzinli tüm Qashqai donanım seviyelerinde geçerli olacak.

2023'te otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, ekim kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 250 bin TL fiyat desteği ile dikkati çekiyor.

Yılın otomobili yeni X-Trail’in benzersiz e-POWER teknolojisine sahip modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 250 bin TL fiyat desteği sunuluyor.

B-SUV sınıfının dikkati çeken oyuncusu Nissan Juke, aralık kampanyası kapsamında, 120 bin TL fiyat desteği ve 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanıyla kampanyadaki yerini alıyor. Nissan Türkiye’nin özel kampanyaları aralık ayında sınırlı süre için geçerli olacak.

Škoda’nın popüler modellerinden Fabia, Aralık ayı boyunca 939.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 100.000 TL’ye 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı avantajı ile çok cazip hale geliyor.

Škoda’nın SUV segmentinde büyük ilgi gören Kodiaq modeli ise 240.000 TL’ye varan fiyat avantajı ile 1.804.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Kodiaq ayrıca tüzel müşterileri için 1.804.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 500.000 TL, 18 ay, yüzde 2,99 faiz fırsatı ile sunuluyor.

Škoda’nın Kamiq modeli de kampanya rüzgarından yararlanıyor. 1.199.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Kamiq için 200.000 TL’ye, 12 ay, yüzde 0 faiz fırsatı bulunuyor.

Pazardaki en geniş ürün yelpazesine sahip Škoda, Karoq modelini tercih etmek isteyenleri de unutmadı. Karoq, 1.619.900 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz fırsatı ile değerlendiriliyor.

yenişafak'a göre: Aralık kampanya fırsatlarından Škoda’nın amiral gemisi olarak tanımlanan Superb modeli de yararlanıyor. Superb ise Aralık ayı boyunca 1.609.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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